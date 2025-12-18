懶人包》2026年四大交通新制一次看！長者繳回駕照享TPASS回饋

年滿70歲自願繳回駕照，提供TPASS乘車回饋。(示意圖) 圖：高雄市交通局／提供

[Newtalk新聞] 交通部宣布四項新制將於明年元旦上路，包含推動國際郵輪在台母港營運新制、年滿 70 歲自願繳回駕照，提供 TPASS 乘車回饋、遊覽車客運業車輛應裝置駕駛識別設備、國際掛號小包服務調整相關措施。

明年上路的交通新制如下：

1. 國際郵輪在台母港營運新制推動

115 年一月起國際郵輪在台母港營運，應於我國設立在台分公司，或委託我國船務代理業代為處理郵輪載客業務，倘有消費爭議案件將由航港局及觀光署分別督 責郵輪公司及旅行社各依權責妥適處理，以保障消費者權益。

2. 年滿 70 歲自願繳回駕照，提供 TPAS S乘車回饋

年滿 70 歲以上長者辦理自願繳回駕照， 並簽署個資授權使用同意書後（加入 TPASS常客），自繳回次日起，持敬老卡搭乘公共運輸（含公路、國道客運、市區 公車、臺鐵、捷運、輕軌、公共自行車、 渡輪及計程車），依實際搭乘電子票證 支出金額補助 50% 回饋金，每月回饋金上限 1,500元，補助期間兩年。

3. 遊覽車客運業車輛，應裝置駕駛識別設備

為加強遊覽車營運管理，遊覽車車輛全面裝置駕駛識別設備，並應維持正常運 作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，以利公路主管機關明確識別駕駛人及督管駕駛時間，確保行車安全。

4. 國際掛號小包服務調整相關措施

配合萬國郵政聯盟政策，各國郵政自 115 年 1 月 1 日起取消「國際掛號小包」（不含大陸地區）之簽收及書面查詢服務。

相關服務措施調整如下：寄往各國（大陸地區除外）之「國際掛號小包」取消收件人簽收及書面查詢服務；但仍維持「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務。自 115 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期間，凡交寄「國際掛號小包」（不含大陸地區），則提供每件新台幣10元郵資減免優惠。

