【懶人包】2026白沙屯「粉紅超跑」媽祖4/12起轎 8天7夜進香日程、報名時間一次看

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」2026年徒步前往雲林北港朝天宮進香期程正式敲定。（圖片取自白沙屯拱天宮臉書）





苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」2026年徒步前往雲林北港朝天宮進香期程正式敲定，拱天宮今天（2日）中午依循傳統舉行擲筊擇日儀式，在值年爐主擲出三聖筊，確認將於4月12日深夜起駕，4月16日抵達北港、4月20日回宮，全程為期8天7夜，3月11日起開放信眾報名。

粉紅超跑4/12深夜出發 8天7夜有點趕

拱天宮表示，白沙屯媽祖進香依慣例於每年農曆12月15日請示次年期程，今年由管委會主委洪文華等人陪同值年爐主，在殿前依序擲筊決定進香月份，以及登轎、進火、回宮與開爐等重要時辰，皆以三聖筊為準。

擲筊結果，今年媽祖將於國曆4月12日深夜11時55分（農曆2月26日子時）登轎並隨即出發，4月16日抵達北港，4月17日凌晨0時10分進火，4月20日下午4時10分回宮安座，並於5月1日凌晨0時35分開爐。

本次進香行程去、回程各約4天，節奏相較緊湊。根據《白沙屯媽祖婆》官網資料，近21年進香天數最長為12天11夜、最短為6天5夜，今年8天7夜屬於「去回各半」的稍快節奏的路程，對香燈腳體力分配是一大考驗。

3/11開放報名 未報名也可同行

拱天宮指出，進香報名時間自3月11日起至4月9日止。回顧去年進香來回共10天，報名人數逼近33萬人，再創新高。

此外，白沙屯媽祖徒步進香參與方式相當自由，有報名的香燈腳多半會選擇全程徒步隨行，未報名的信眾也可依自身情況跟隨媽祖婆同行；若受限於時間或體力，也能僅參與部分路段，或以其他交通方式陪行，最重要的仍是在於信眾的虔誠心意。

定位媽祖全靠APP 網璐也同步直播

隨著科技進步，信眾可透過「白沙屯媽祖定位APP」即時掌握鑾轎動向，即使無法親自參與，也能線上關注進香行程；此外，拱天宮官方的白沙屯媽祖網路電視台同步轉播，讓無法到場的信眾也能感受進香盛況。 （責任編輯：殷偵維）

