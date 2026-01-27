【懶人包】2026 台北國際電玩展 PlayStation 攤位展出資訊公開

2026台北國際電玩展PlayStation by Acer Gaming攤位詳細展出資訊大公開，包含多款新作試玩、全新聯名產品展出，以及各式精彩活動



Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited （SIET）今（27）日宣布將攜手 Acer Gaming 進駐 2026 台北國際電玩展，並於 1 月 29 日至 2 月 1 日在攤位推出多款熱門遊戲的試玩，包含繁體中文版首次且獨家公開於PlayStation by Acer Gaming攤位試玩的《七大罪：Origin》，還有可愛的《宇宙機器人》場景拍照區，也同步也將展出PlayStation x Wiggle Wiggle聯名商品。此外，1月31日也將舉辦《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽決賽，展期間同時提供PlayStation 5主機、遊戲及周邊配件等優惠銷售方案。

本次PlayStation by Acer Gaming攤位設置可愛的《宇宙機器人》場景拍照區

以下將為玩家統整2026台北國際電玩展PlayStation by Acer Gaming攤位詳細展出資訊，包含遊戲試玩、限定活動及舞台活動等：

「2026台北國際電玩展」PlayStation by Acer Gaming攤位多款試玩遊戲及限量好禮大公開

本次一共展出8款遊戲供玩家試玩，其中《七大罪：Origin》繁體中文版首度亮相，並獨家在PlayStation by Acer Gaming攤位開放試玩。

【試玩遊戲一覽】

《七大罪：Origin》

《人中之龍 極３ / 人中之龍３外傳 Dark Ties》

《羊蹄山戰鬼》

《NBA 2K26》

《Resident Evil Requiem》

《仁王３》

《CODE VEIN 噬血代碼 II》

《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》

【限量試玩贈品】PlayStation by Acer Gaming攤位

《羊蹄山戰鬼》御守：試玩《羊蹄山戰鬼》即可獲得

《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》資料夾：試玩《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》即可獲得

「2026台北國際電玩展」PlayStation by Acer Gaming攤位各項活動時間表

「2026台北國際電玩展」PlayStation by Acer Gaming攤位精彩活動一次看

台北國際電玩展期間，PlayStation by Acer Gaming將於每日上午11點起準備多元的挑戰賽，包含《宇宙機器人》競速關卡大挑戰，報名並完成挑戰者可獲得「宇宙機器人貼紙」一組，每個挑戰時段優勝者可獲得「宇宙機器人抱枕」+「宇宙機器人別針」+「宇宙機器人背包吊飾」一組；以及《NBA 2K26》1對1挑戰，每組對戰賽優勝者可獲得PlayStation Store禮物卡NT$500乙張 ，欲參加挑戰的玩家需於每場賽事開始前30分鐘至PlayStation®攤位服務台報名。

此外，於攤位完成指定挑戰任務，即可參加攤位集章活動，活動期間（2026年1月29日至2026年2月1日下午3點30分）內完成指定集章數可獲得抽獎機會，玩家有機會抽取PlayStation 5 Pro 30週年限定主機、Sony BRAVIA 4K智慧顯示器與各項遊戲周邊等豐富獎品。

現場也將推出多項專屬折扣，包含PlayStation 5主機、遊戲及周邊配件，並有機會獲得首度亮相的PlayStation x Wiggle Wiggle聯名商品—可水洗室內拖。

更多優惠詳情，請造訪本次活動優惠頁面https://www.acergaming.com/s/Ab427。

《NBA 2K26》台灣盃總決賽盛大登場

《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽總決賽將在台北國際電玩展同步舉行，PlayStation by Acer Gaming首度推出線下觀賽獎勵，將現場抽出9位觀賽者送出獎品，敬邀各位玩家一同參與盛事。

日期：2026年1月31日(六)上午11點起

地點：2026年台北國際電玩展 PlayStation by Acer Gaming攤位 M1219

決賽獎項：

冠軍：獎金NT$20,000、NBA球員LaMarcus Aldridge簽名球衣

亞軍：獎金NT$6,000、PlayStation Portal™遙控遊玩機、NBA 2K26 限量T-shirt

季軍：獎金NT$3,000、PlayStation Portal™遙控遊玩機、NBA 2K26 限量T-shirt

殿軍：獎金NT$2,000、PlayStation Portal™遙控遊玩機、NBA 2K26 限量T-shirt

線下觀賽獎勵 *抽獎唱名時不在現場將視同放棄

現場觀賽玩家將會獲得抽獎券，將於賽後抽出以下獎項：

PULSE Explore™ 無線耳塞式耳機 乙台

PSN點數卡 1,500 八位