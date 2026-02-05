懶人包／22縣市春節搭計程車 加成運價出爐

▲《NOENEWS今日新聞》整理2024春節期間，各縣市計程車加成期間與運價，供讀者參考。圖為台北市計程車。（示意圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 春節過年假期將至，各縣市政府陸續公告計程車費率調整計價期間、加成方式，其中北北基地區，自春節連假前3天的2月11日，就調整加成費率，並一路到22日24時止，共計12天，其餘縣市實施區間，則多為2月13日、2月14日。《NOWNEWS今日新聞》整理全台22縣市春節期間，計程車加成費用供讀者參考。

🔸台北市：2月11日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成30元、夜間加成20元（23時至翌日6時）及國道通行費，皆須納入計費表金額。

其中夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由駕駛設定，計費表上會顯示「春節」字樣。

🔸新北市：2月11日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成30元、夜間加成20元（23時至翌日6時）及國道通行費，皆須納入計費表金額。

其中夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由駕駛設定，計費表上會顯示「春節」字樣。

（新北市瑞芳及烏來地區固定路線，依現場公告春節運價收費。）

▲北北基計程車2026春節加成運價，即將在2月11日上路。（圖／新北市交通局）

🔸基隆市：2月11日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成30元、夜間加成20元（23時至翌日6時）及國道通行費，皆須納入計費表金額。

其中夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由駕駛設定，計費表上會顯示「春節」字樣。

🔸桃園市：2月13日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，桃園機場排班計程車每趟次加收100元。依跳表金額支付車資。

▲桃園市115年春節計程車計價方式。（圖／桃園市交通局）

🔸新竹縣、新竹市：2月13日（三）0時～2月22日（日）24時。

按原規定收費方式加收三成。依跳表金額支付車資。

🔸苗栗縣：2月13日（三）0時～2月22日（日）24時。

按原規定收費方式加收三成。依跳表金額支付車資。

🔸台中市：2月13日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，依跳表金額支付車資。

▲台中市計程車2月13日至2月22日實施春節加成費率。（圖／台中市政府）

🔸彰化縣：2月14日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，依跳表金額支付車資。

🔸南投縣：2月14日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，依跳表金額支付車資。

🔸雲林縣：2月13日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節全日每趟次按夜錶加收50元，依跳表金額支付車資。

🔸嘉義縣：尚未公告

🔸嘉義市：2月13日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節全日每趟次按夜錶加收50元，依跳表金額支付車資。

🔸台南市：2月13日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，依跳表金額支付車資。

🔸高雄市：2月13日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，全日依夜間運費計價，依跳表金額支付車資。

🔸屏東縣：2月13日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，依跳表金額支付車資。

🔸宜蘭縣：2月14日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成30元，全日按夜間運費加成計費，依跳表金額支付車資。

🔸花蓮縣：2月14日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，全日按夜間運費加成計費，夜間加成計算方式為：起程834公尺100元，續程每192公尺5元，車速每小時5公里以下，累計1分40秒5元，依跳表金額支付車資。

🔸台東縣：2月14日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，全日均以夜間加成計費，依跳表金額支付車資。

🔸澎湖縣：尚未公告

🔸金門縣：尚未公告

🔸連江縣：尚未公告

