懶人包》228連假交通疏運全攻略！省道「壅塞路段、客運優惠」一次看

228連假預估會湧入出遊車潮，公路局也提供省道易塞路段，提醒民眾避開易塞路段。 圖：林岑韋／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今年228連續假期將自2月27日起至3月1日止，共3天。公路局預估假期間將湧現大量車潮，為避免出現長時間壅塞情形，除推出大眾運輸通行優惠外，也公布易壅塞路段，其中多為各縣市間主要城際道路、各縣市風景區及銜接國道路段。

公路局為鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，自連假前1日至最後1日(2月26日0時起至3月1日24時)推出多項全國性共通國道(公路)客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇。

全國性共通國道(公路)客運優惠：

(一)88條中長途國道客運路線228和平紀念日享85折優惠價；另登記為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2-3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋。

(二)搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。(轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠)

(三)轉乘指定幸福巴士免費 。

公路局公布易壅塞路段及時間：

一、主要城際道路

1.台61線鳳鼻至香山路段：2月26日至27日間南向易壅塞；北向2月28日、3月1日間易壅塞。

2.台61線竹南路段：2月27日上午10時至13時間南向易壅塞；北向2月28日、3月1日15時至20時易壅塞。

3.台61線中彰大橋：2月26日至28日間南向易壅塞；北向2月28日、3月1日15時至21時易壅塞。

4.台9線蘇花路廊：2月27日上午7時至8時南向易壅塞；北向3月1日17時至18時易壅塞。

5.台1線水底寮至楓港：2月27日上午10時至13時南向易壅塞；北向3月1日17時至18時易壅塞。



二、觀光風景區

1.台2線、台2乙線關渡至淡水路段：2月26日至28日、3月1日東向易壅塞；西向2月26日至28日、3月1日易壅塞。

2.台2線萬里至大武崙路段：2月27日至28日、3月1日東西向壅塞。

3.台2線福隆路段：2月28日、3月1日西向易壅塞。

4.台9甲線新店至烏來路段：2月27日至28日上午9時至11時南向易壅塞；北向2月28日、3月1日易壅塞。

5.台3線大溪路段：2月28日上午10時至16時南向易壅塞；北向2月27日至28日易壅塞。

6.台3線大湖路段：2月27日至28日下午13時起南北向易壅塞。

7.台3線古坑至梅山路段：2月28日上午11時至13時南向易壅塞；北向2月27日下午16時至晚間19時易壅塞。

8.台21線日月潭：2月28日上午10時至15時南向易壅塞。



三、銜接國道路段

1.台64國道3號中和交流道：2月26日至28日、3月1日東向易壅塞。

2.台65線國道3號土城交流道：2月26日17時至21時南向易壅塞。

3.台74線台中環快接國道3號(快官路段)：2月26日至27日西向易壅塞。

4.台74線台中環快接國道3號(霧峰路段)：2月26日至28日東向易壅塞；西向2月26、28日、3月1日易壅塞。

5.台18線國道3號中埔交流道：2月27日至28日東向易壅塞；西向2月27日至28日、3月1日易壅塞。

6.台86線歸仁交流道：2月26日下午16時至17時、27日至28日上午9時至13時東向易壅塞。

7.台86線仁德系統：2月27日至3月1日東向易壅塞；西向2月26日、2月28日至3月1日易壅塞。

另外，台61線鳳鼻至香山雙向路段於2月26日至3月1日期間，將實施平交路口封閉。(62K竹1路路口自2月26日15時起至3月2日9時、竹北67K新港三街路口自2月26日21時起至3月1日21時止)；竹南路段則至期間封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場及苗11等6處號誌路口。

公路局將依各路段假期交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊。

公路局預估全台假期易壅塞主要城際幹道。 圖：交通部公路局/提供

連假期間重點路段交通疏導措施一覽。 圖：交通部公路局/提供

觀光風景區易壅塞路段。 圖：交通部公路局/提供

228連假期間全台銜接國道易壅塞路段。 圖：交通部公路局/提供