懶人包》34歲賓賓哥背景曝光！賣佛牌做公益 罵圤智雨檢舉他

公益網紅「賓賓哥」（本名：江建樺）最近因參加某所國中座談會開直播，遭該校校長痛罵制止，沒想到事情越炒越大，連台中市長盧秀燕都痛斥賓賓哥和魔術師王元照有連帶責任，未來台中市永不「錄用」。到底賓賓哥為何走紅？身分背景為何？有網友起底他曾在直播中自稱34歲，過去曾因賣佛牌等行為掀起爭議，網紅、AV導演圤智雨則多次對槓他。

賓賓哥背景曝光

直播主賓賓哥過去常在TikTok分享救助弱勢家庭影片，自稱熱愛做公益、曾在泰國捐棺、捐款蓋廟，旗下事業包括賣佛牌，他在TikTok上擁有將近70萬粉絲、多支影片觀看數超過500萬，臉書上則有62萬粉絲，平時常穿印著「泰霸團隊」、「賓賓哥團隊」的背心拍影片。今年5月他曾上傳一支探訪長輩的影片，片中他自稱今年34歲。

與圤智雨是死對頭

近期，AV導演圤智雨多次發文批評賓賓哥行為有問題，包括在醫院直播、做假公益等，賓賓哥本月初曾到新北地方法院按鈴，反控告圤智雨加重誹謗、恐嚇等罪名。日前賓賓哥到國中演講開直播引來非議，事後他在直播中表示，整起事件是有人惡意檢舉操作，並點名是圤智雨假冒家長打到學校去檢舉，賓賓哥說「當下還有一位老師，說不知道對方名字，如果今天是歹徒打進去，校方不去確認身分，那是不是有疑慮了？假冒家長，希望學校可以調一下通聯，我親自跟這些家長拜訪道歉。」

曾告珠寶直播主葉賓森

賓賓哥先前遭另一名珠寶直播主葉賓森開直播嗆聲「拿槍互開輸贏」，事後提出恐嚇告訴，今年7月直播主葉賓森曬出不起訴書，說：「賓賓哥告我的！不起訴！檢察官英明」；賓賓哥則表示對社會感到很無奈，自己會持續做公益帶來正能量。

賓賓哥今年中一度病危

今年7月底，賓賓哥宣布病癒重返直播圈，當晚最高同時在線人數突破2萬，3個半小時的直播影片觀看數更高達170萬。他透露近來身心壓力大，最危急的時候需要吊點滴維生，日前健康檢查抽血時，竟被現場狀況嚇傻：「抽出來的血像血塊，幾乎是凝固的！」檢查報告顯示數據慘烈，醫師嚴重警告：「再不休息可能引發急性猛爆性肝炎、血管栓塞甚至胰臟危機。」讓他不得不學會放慢生活腳步。

被AJ哥切割

或許是樹大招風，賓賓哥前陣子被爆料想紅、藉著做公益惡搞其他網紅，另一名網紅AJ哥在抖音上傳一支影片，哽咽表示家人疑似受到恐嚇，「我不知道是誰打電話恐嚇我爸爸媽媽，不是他，真的不知道恐嚇我爸媽要做什麼」，讓AJ哥宣布切割賓賓哥，不再往來。

今年8月再度送醫

賓賓哥重返網路世界後，今年8月底又傳出病倒，早上到了公司後突然癱軟暈倒，嚇壞一旁員工。眾人立即撥打 119 將他送醫急救，所幸經緊急處置後，賓賓哥於10點半恢復清醒。經醫師初步診斷，賓賓哥因長期過勞、睡眠不足，導致身體出現嚴重警訊，判斷為過勞症引起的昏迷。

曾對爭議致歉並透露家人勸他放棄公益直播

賓賓哥團隊後來爆出違法募款、抹黑同業、曝光影片時未使用馬賽克保護受害者等爭議，對此，賓賓哥曾表示「因為我們的不夠專業造成了傷害，我深感抱歉。第一時間道歉之外也同時啟動補償機制與後續協助，我們也痛定思痛，重新檢視流程與標準。每一個批評與提醒，都是我們成長最重要的養分。」今年9月，賓賓哥也說家人勸他收手，「我家人叫我放棄所有的事業、公益，放棄也不能讓我的招牌黑掉。」

直播拍國中生惹議

日前賓賓哥到一所國中擔任魔術師王元照演講的特別嘉賓，卻因為在過程開了直播，讓不少未成年學子的面容在網上曝光，該校校長立刻制止，賓賓哥先在直播中致歉，接著被台中市長盧秀燕點名永遠不再錄用兩人，可惡又白目。賓賓哥稍早改口表示「因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事」。

時代力量黨主席王婉諭發聲批評

王婉諭昨在臉書表示，光看影片就覺得在學校直播這件事很扯，還好校長機靈立刻拿走麥克風表明立場，並細數賓賓哥的爭議不斷，「這些直播，說穿了就是讓他在白天演一齣愛心戲碼，幫他衝高流量和信任度。到了晚上，他就開始狂賣佛牌、招財物，宣稱這可以改運避煞，拿大家的善意來做生意」，呼籲衛福部與新北市政府說：「這種明顯違法的行徑，應該要介入徹查了！」桃園市議會議員黃瓊慧也指出：「校長鏗鏘有力的質問，敲醒公益與表演的界線...也實際落實兒少保護，謝謝校長第一時間站出來保護孩子」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

