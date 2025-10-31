懶人包／GD返場台北首攻大巨蛋！ 必唱歌單、周邊商品、入場須知一次看

GD在台北小巨蛋演出時特別準備了彩虹玫瑰戰袍，今明兩天又將帶給歌迷什麼驚喜，令人期待。翻攝IG@fanplusonedotcom

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）今（1日）明兩天將首度唱進台北大巨蛋，行程滿檔的他，昨一出席完APEC峰會歡迎晚宴，隨即搭乘價值700億韓元（約新台幣16.6億元）的私人專機直飛台北，準備要與台灣歌迷連嗨兩晚！今明兩晚的演唱會入場資訊、周邊購買細節，以及預計演唱的歌單，超齊全懶人包一次看！

「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]」世界巡演，自今年3月自韓國起跑，至今已唱遍高陽、東京、武加偉、大阪、澳門、雪梨、墨爾本、台北、吉隆坡、雅加達、香港、紐華克、拉斯維加斯、洛杉磯、巴黎等15 個城市。

正在舉行安可場巡演的他，共選了大阪、台北兩個城市返場演出，並追加了河內場，最終敲定在12月12日至14日於首爾高尺天空巨蛋為整場巡演劃下句點。今晚GD將首度唱進台北大巨蛋，搶到票的幸運歌迷，快把必唱曲目練熟，並熟讀演唱會入場須知，一起盡情享受GD之夜！

GD大巨蛋返場演唱會預測歌單（會依現場變動）

POWER

HOME SWEET HOME

미치GO

ONE OF A KIND

CRAYON

BONAMANA

BUTTERFLY

I LOVE IT

WHO YOU?

TODAY

CROOKED

A BOY

HEARTBREAKER

BULLSHIT

TAKE ME

TOO BAD

DRAMA

THIS LOVE

1 YEAR

I BELONG II U

UNTITLED 2014

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR Uebermensch IN TAIPEI : ENCORE

大巨蛋場地地圖。翻攝FB@超級圓頂

演出地點：台北大巨蛋

【11 月 1 日（六）】

實名驗證開放：10:30 AM @ B1 全家便利商店旁

VVIP / VIP 開門（GATE 5）：1:30 PM

彩排開始：2:30 PM

一般觀眾入場：3:00 PM

演出開始：6:00 PM

【11 月 2 日（日）】

實名驗證開放：10:30 AM @ B1 全家便利商店旁

VVIP / VIP 開門（GATE 5）：1:30 PM

彩排開始：2:30 PM

一般觀眾入場：3:00 PM

演出開始：6:00 PM

【VIP / VVIP 福利】

專屬識別證及掛繩

限定小卡（當日入場時領取）

領取地點：B1 全家旁「實名驗證區」

須出示門票，領取後會於票上蓋章作為紀錄。 不得代領或寄送。

【彩排福利 Sound Check Event】

嚴禁錄影、錄音、拍照，違者將請出場外並取消資格。

不可轉售或借用他人門票；入場時會查驗票券與手環。

VVIP / VIP 參與者可留在場內等候正式開演。

中途離場需重新安檢並出示實名制手環、演唱會票券、專屬識別證與掛繩。

放棄彩排者需依現場人員指示於一般時段入場。

【應援燈 Light Stick】

本次演出啟用獨家應援燈光中控系統，演出時會在場館內自動連接，無須其他操作。 若有任何疑問，可至應援燈支援服務台洽詢。 銷售地點為松山文創園區 2、3 號倉庫與北向製菸工廠。 營業時間為上午 9 點至開演前 30 分鐘。

【場地導覽 Venue Map】

觀眾入口設於 G1、Ｇ2、G3、G4、G5、G6、G10。

實名驗證地點位於 B1，全家便利商店旁。

應援燈販售區位於 G8 與北向製菸工廠。

接駁車與計程車上下車處設於忠孝東路四段側。

【禁止事項與安檢政策】

以下物品禁止攜入場內： 超過 28×22×15 公分的包包或行李箱、食物、酒精、打火機、煙火、噪音器具、專業相機、空拍機、自拍棒、旗幟及政治性標語物。 僅允許攜帶未開封的瓶裝水（容量須低於 750 毫升）。

除手機外，嚴禁任何攝影或錄音錄影設備，包括相機、GoPro、數位相機等。

全場禁止吸菸，包含電子菸與加熱菸。

若違反規定，主辦單位有權請出場外，並依法追訴。

【周邊商品販售】

販售地點與品項（09:00~17:30）

松山文創園區 2 號倉庫及 3 號倉庫：全品項販售（需整理券）

台北大巨蛋 GATE 8 及 北向製菸工廠：僅販售手燈（僅收現金，無需整理券）

未持演唱會門票者無法入場購買。 若有未入場者取消，名額將即時釋出，請留意官方公告。

【官方 MD 商品預覽】

GD這次準備了41項周邊商品。翻攝FB@超級圓頂

周邊商品滿額有限定小卡。翻攝FB@超級圓頂

共 41 款：手燈、造型盆栽、鑰匙圈、拍立得卡套、連帽外套、睡衣、拖鞋、T-shirt、吊飾、貼紙、徽章、購物袋等。 部分商品可能受天氣影響，到貨時間將調整。

【整理券】

Q1 整理券怎麼拿？ 10/29（三）12:00 起透過官方 LINE 預約（每帳號限 1 張，限 1 個時段） https://lin.ee/gZd4Xy8

Q2 沒有 LINE 帳號可以購買嗎？ 現場保留部分名額供無法加好友或無帳號者當天登記。

Q3 需要門票才能預約嗎？ 必須持有當天門票才可預約。僅有整理券者不得入場。

Q4 一張門票能預約多個時段嗎？ 不行。每張門票僅對應 1 個 LINE 帳號與 1 個時段。

Q5 可以借他人門票預約嗎？ 不行。入場會檢查門票與 LINE 資料是否一致。

Q6 可以跨日預約嗎？ 不可。11/1 門票僅可預約 11/1 整理券；11/2 同理。入場將查驗票券日期。

【入場與同行】

Q7 小孩沒有手機怎麼抽整理券？ 家長可用自己的 LINE 代申請並陪同入場；現場協助確認。

Q8 未成年購買周邊，家長可陪同嗎？ 可陪同結帳，但購買資格以持票者為主。

Q9 兩人可共用一張整理券嗎？ 不可。每張門票僅對應一張整理券與一次購買機會。

Q10 過號怎麼辦？ 叫號未到視同過號，請至隊伍末端重新排隊。

【購買與商品規則】

Q11 購買周邊需要門票嗎？ 需要。僅持票者可購買。

Q12 商品有限購嗎？ 有。每人每款限購 1 件（電池與購物袋不限購）。

Q13 哪些商品不用整理券？ 僅手燈於 GATE 8 現場販售，不需整理券。

Q14 如何證明已購買？ 結帳後會在票券背面蓋章，代表該票已使用購買資格。

Q15 Trip.com 取票延遲怎麼辦？ 請於活動日前聯繫購票平台客服處理；現場不提供臨時取票服務。



