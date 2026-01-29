【懶人包】LiSA 台北見面會 1/31 北車登場！活動時間、入場動線、行前注意事項一次看

日本歌姬 LiSA 將於本周六、1 月 31 日在台灣舉辦特別見面會（圖片來源：好玩專賣店）



為了預熱即將到來的《LiSA Asia tour 2026 LiVE is Smile Always～15～》亞洲巡迴演出活動，日本歌姬 LiSA 將於本周六（31）日在台灣舉辦特別見面會！本次活動無需費用、地點為台北車站，而主辦單位好玩專賣店也在今（29）日說明活動時間、入場動線、、打卡活動及會後見送會等行前注意事項。

《LiSA Asia tour 2026 LiVE is Smile Always～15～》台北特別見面會

《LiSA Asia tour 2026 LiVE is Smile Always～15～》台北特別見面會

入場時間

舞台區將於下午一點開放入場， 基於安全考量及為維護車站旅客權益，再次提醒，不建議夜排或過早聚集，並請勿使用各種物品佔位。另外當天活動區域有限，如無法進入舞台區內觀賞，請於不阻礙車站旅客動線的公共區域進行觀賞。

廣告 廣告

打卡活動

現場將舉辦馬年祝福好禮打卡活動，於當天活動期間出示限動打卡畫面並標記好友，即可於現場活動櫃檯兌換限定特典，數量有限送完為止。

會後見送會

見送會中獎者另有安排觀賞區域，但請於下午四點前準時入場，現場報到：憑證領取方式：活動當天下午一點至下午三點於台北車站 1F 大廳廣場手環兌換櫃檯，核對本人實體含照片證件 ( 本國籍：身分證 / 外國籍：護照 ，恕不接受證件影本、截圖) 和中選通知 EMAIL 畫面兌換完即可進入中獎者區域等待（實際區域當天依現場工作人員引導），而特典「LiSA 開運祝福卡」將於見送會進行時，由工作人員發送。