【懶人包】ONE OK ROCK 大巨蛋演唱會座位區公布！票價、售票流程、優先購一次看

「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」台北場將於 4 月 25 日舉辦，地點為台北小巨蛋（圖／KKLIVE）



日本搖滾天團 ONE OK ROCK 宣布今年舉辦「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」亞洲巡迴，台北場將於 4 月 25 日在台北大巨蛋演出。主辦單位 KKLIVE 今（15）日釋出座位區及購票相關資訊，將於 1 月 30 日、31 日分「優先購買」、「一般售票」兩階段售票，票價為 1880 至 6280 元不等。

主辦單位 KKLIVE 指出：「ONE OK ROCK 自 2025 年展開的全新世界巡演《DETOX》已席捲美洲、歐洲及日本各大城市，以爆發性的現場與直擊人心的音樂震撼全球樂迷，而他們將於 2026 年重返亞洲，更將成為首組登上臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，在最具規模的殿堂級場館打造一場屬於《DETOX》的搖滾盛會」。

台北場將於 1 月 31 日中午 12:00 於 KKTIX、全家便利商店 FamiPort 等平台正式啟售，而擁有國泰世華 CUBE 信用卡的粉絲可於 1 月 30 日中午優先購買，並指出僅限國泰世華 CUBE 信用卡卡友，且已完成實體卡開卡者（不適用其他卡別），每位會員限購四張、 KKTIX 官網販售，主辦方指出：「階段性售票數量有限，不保證座位排號一定優於正式開賣，敬請理解」。

為了確保粉絲的權益，KKLIVE 強烈建議在註冊會員或是結帳時填寫的聯絡人電子郵件，盡量不要使用 Yahoo 或 Hotmai l郵件信箱，以免因為擋信、漏信，甚至被視為垃圾郵件而無法收到訂單成立通知信。此外 KKTIX 系統沒有固定的清票時間，只要消費者沒有於期限內完成付款，未付款的票券就會陸陸續續釋放出來，消費者可隨時留意是否有釋出可售票券張數。

「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei」座位區（圖／KKLIVE）

「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」台北場資訊：

演出日期：2026 年 4 月 25 日 (六) 19:00 開演

演出地點：臺北大巨蛋

演出地址：台北市信義區忠孝東路四段 515 號

票價：NT$6,280 / 5,680 / 4,880 / 4,480 / 3,880 / 2,880 / 2,480 / 1,880 [ 全場座席 ]



*身障席 NT$2,840 (B1) / 2,240 (L2)

※ 進場時間及完整須知，將於演出前在 KKLIVE Instagram / Facebook 公布。

國泰世華CUBE信用卡優先購： 2026 年 1 月 30 日 (五) 中午 12:00 起至 23:59 止

優先購票僅限透過 KKTIX 官網，限量售完為止。

僅限國泰世華CUBE信用卡卡友，且已完成實體卡開卡者。不適用其他卡別。

階段性售票數量有限，不保證座位排號一定優於正式開賣，敬請理解。

國泰世華CUBE信用卡優先購規定

僅限 KKTIX 官網購票，每位KKTIX會員限購 4 張票券。限量售完為止。

本活動採一人一票、憑票入場制，無年齡限制，孩童亦需購票入場。

本優先購票活動僅限國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票，不適用其他卡別，且CUBE信用卡卡友限已完成實體卡開卡者。

國泰世華CUBE信用卡優先購票皆為一般觀眾座位區，如有身心障礙票券購票需求請以主辦單位公告之購票時間為主。

全面啟售時間：2026 年 1 月 31 日 (六) 中午 12:00

全家便利商店FamiPort購票流程：kktix.link/FamilyMartFamiPortTicketPurchase

KKTIX購票流程說明：kktix.com/user_guide_desktop.html

KKTIX 購票頁面：https://kktix.link/f053f9

主辦單位：KKLIVE

主要贊助：國泰世華銀行

協辦單位：創昕製作

售票平台：KKTIX、全家便利商店 FamiPort