懶人吃橘子新招！他教1招快速取果肉 一票人因1關鍵搖頭：寧可慢慢剝

生產橘子的季節到來，許多人送禮時會選擇橘子禮盒，但不少人因橘子需要剝皮才能食用，感到麻煩而不太願意碰。一名網友分享了一種「橘子不用剝皮」的懶人吃法，他指出，只要橫著切一刀，從外側往中間一推，就能將果肉整段取出，影片曝光後，立即引起網友熱議。

一名網友在社群平台《Threads》上發布影片，畫面中可見，一名女子將橘子先在中間橫切成兩半，再以雙手由外側往內推，果瓣便能順勢分開，方便直接拿起。影片曝光後，一名男子照著這個方法操作，立刻驚呆，發現真的有效，不僅不需剝皮，還省力氣，看起來既乾淨又快速。

貼文曝光後，引起網友兩派論戰。有人看完影片感到心慌，「他們切下去都不收指頭，我好害怕」、「可是會沾得滿手都是汁」、「我如果吃橘子需要拿刀切，還會滴得到處都是，我寧可不吃」、「橘子不用切啊」。

不過，也有網友認為這招適合皮難剝的品種，「以後不好剝的橘子可以試試這招」、「大概只有茂谷柑或海梨柑這種比較難剝的品種適用」、「覺得方便，至少不用用指甲掐到痛」。

