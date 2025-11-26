懶人救星組合！米大師×瓜瓜園「紫米地瓜飯」80秒開飯、金車漢寶碗麵吃得到厚切牛！

生活那麼忙碌，想來個快速、好吃的主食成為現代人的剛需。米大師攜手瓜瓜園推出「紫米瓜瓜飯」、金車漢寶推出豪料升級的「川辣酸菜牛雙寶麵」與「老饕酸菜牛雙寶麵」，一邊主打「無須冷藏、隨時開飯」；另一邊強打「真材實料、肉量升級」，要來餵飽你的肚子！

對許多台灣人而言，地瓜飯不只是飽足的主食，更是一種深深內嵌在記憶裡的味道。米大師今年正式與台灣地瓜專家瓜瓜園合作，推出全新「紫米瓜瓜飯」，以常溫保存的形式，讓你隨時隨地都能享用到地瓜飯。

這款新品以台農57號黃金地瓜與台農73號紫地瓜為基底，甜度、香氣、口感皆經過反覆測試，與米大師獨家滅菌熟飯技術製成的紫米飯結合，每一口都能吃出地瓜自然的甜味與紫米的彈性。最吸引人的，是它完全不需冷藏，能常溫保存10個月，是全球首創的袋裝常溫熟飯。

不論是微波80秒、電鍋蒸或用沸水加熱10至15分鐘，都能迅速端出一碗熱騰騰的地瓜飯。對忙碌的上班族、深夜加班的人、露營玩家、或小家庭而言，這款常溫熟飯的便利性簡直堪稱救星。即日起，7-ELEVEN天素地蔬複合店率先販售。

（圖／品牌提供）

另外，金車漢寶則以豪邁川味強勢登場，推出兩款有料碗麵，川辣酸菜牛雙寶麵、老饕酸菜牛雙寶麵，兩款皆主打「真材實料」，可以看到厚切牛肉、Q 彈牛筋，完全顛覆傳統泡麵「只有味道、沒有肉」的印象。

「老饕酸菜牛雙寶麵」以慢火燉煮牛肉、牛筋，加上客家酸菜提味，酸香開胃、湯頭回甘，是台式酸菜牛肉的升級版。「川辣酸菜牛雙寶麵」則以郫縣豆瓣、藤椒、花椒打造四川重慶風味，麻、辣、香一次到位。雙寶的肉量搭配七道壓延工法製成的Q彈麵條，更讓這碗泡麵吃起來完全像現煮。目前兩款新品已於全台量販、超市、電商平台上架。

（圖／品牌提供）

