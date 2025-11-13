懶人族最愛！好市多這款冷凍蝦「去殼又不縮水」

冷凍櫃裡的蝦子品牌五花八門，該怎麼挑才划算？近期有網友在社團發文表示，自己最近開始飲控，把蛋白質來源改成牛肉和蝦子，卻發現蝦子的選擇太多，讓人難以決定，於是好奇發問：「大家最推薦好市多哪一款冷凍蝦？」意外引起熱烈討論。

原PO分享，曾在連假特價時購入「科克蘭冷凍大白蝦」，覺得每隻都肥美、煮後不縮水，重點是已剝好殼相當方便。不過賣場還有「阿根廷紅蝦」、「泰國黑虎蝦」等多種選項，讓人想嘗鮮又猶豫。

留言區瞬間熱鬧起來，有人推阿根廷天使紅蝦「蝦味重、肉質甜」，也有人偏愛黑虎蝦「最適合烤肉」。最多人推薦的仍是「科克蘭大白蝦」，被網友封為「最萬用款」，不論炒飯、煮湯或涼拌都好搭。

不少「懶人族」也分享實用心得，認為「去殼、去腸泥、去頭」的版本最方便，「熱過就能吃」。更有網友笑稱：「之前買別的牌子縮水嚴重，好市多的真的不會！」這串討論從品牌比較聊到料理方式，彷彿變成一場「冷凍蝦口碑大評比」，也讓人看出民眾對日常飲食品質越來越講究。

