懶人正當藉口來了 醫師證實冬天不需天天洗澡！揭最佳頻率

胸腔暨重症醫師黃軒表示，冬天建議2、3天洗一次澡，避免過度清潔導致皮膚乾癢。（示意圖，photoAC）

天冷想洗個熱水澡，卻怕洗完出現皮膚乾癢的困擾嗎？胸腔暨重症醫師黃軒提醒，冬天汗水和油脂分泌少，其實2、3天洗一次澡即可。洗澡時間應快狠準，最好10分鐘內搞定，泡澡則以20分鐘為限，以防皮膚嚴重脫水，還可能引發胸悶或供血不足。

冬天常洗澡會引發什麼疾病？

黃軒在臉書粉專發文表示，低溫環境會弱化肌膚屏障，若頻繁使用強效清潔劑，會破壞皮脂膜穩定。由於冬天油脂復原緩慢，過度清潔極易演變為缺脂性皮膚炎，嚴重影響睡眠品質。想守護肌膚，告別冬天洗完澡後那種抓心撓肝的癢感，只需調整5個生活小習慣。

冬天如何正確洗澡？

首先，冬天洗澡時間應限制在5至10分鐘，泡澡勿逾20分鐘，以防皮膚嚴重脫水。同時也應避免過熱的水溫（超過40度）或暴力搓洗，以溫和方式對待皮膚角質層。第二，除非有健身或運動，否則多數人洗澡頻率2至3天一次就好。建議洗澡10分鐘內解決；第三，挑選沐浴乳時請遠離洗淨力太強的皂類，換成溫和滋潤的款式，甚至只用清水沖洗也行。

第四，洗後保養更是關鍵，趁著身上還有點微濕，快點抹上含有甘油、尿素或神經醯胺的乳液。這種「鎖水術」能有效修復屏障，讓肌膚維持QQ水感，不再隨便鬧脾氣發癢。最後，除了外在呵護，內在食補也要跟上，冬天可以多吃點堅果或魚油，補充優質的不飽和脂肪酸，讓搔癢感消失無蹤。

