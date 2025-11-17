懶人燒烤必知 高雄到府燒烤推薦 仁武區人氣居酒屋搶先試吃！

南部餐車外燴推薦，到府烤肉一次滿足聚會味蕾（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

高雄人氣串燒品牌由兩位青年打造 開啟仁武區隱藏版美食新篇章



高雄宵夜難找？既想大口吃肉又想輕鬆小酌，卻總卡在訂位難、人多吵、選擇少的困境。

2024年6月，高雄仁武區街頭出現了一台外觀低調卻香氣撲鼻的餐車，這就是貳零零參串燒。這個高雄人氣串燒品牌由兩位年輕人共同創立，背後其實是一段關於轉職與創業的真實故事。創辦人一位是餐飲科出身，另一位擁有商業背景，兩人原本都任職於科技業，卻對一成不變的生活感到不安與不甘。



「與其待在辦公室，不如試著做些真正喜歡的事。」這樣的想法讓他們毅然走上街頭，選擇以高雄餐車美食形式試營運，從夜市到路邊攤，一步步打造屬於自己的串燒品牌。品牌名稱貳零零參，代表的是他們出生的年份，也是一種世代宣言：平凡人也能憑熱情與努力，實現創業夢想。

高雄聚會烤肉外燴，朋友家庭最愛的行動餐車選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從高雄燒烤餐車預訂服務起步 轉型高雄到府烤肉餐車藍海市場



起初，他們的營運模式以夜市擺攤為主，曾進駐鳳山青年夜市，主打高雄深夜美食市場。然而高雄多雨的氣候與夜市人潮不穩，使他們開始重新思考經營方式。2023年中秋前後，在前輩引介下，他們接觸到尚未飽和的「高雄到府烤肉餐車」市場，進而踏入外燴與行動服務領域。



他們開始提供高雄烤肉外燴、露營烤肉行動餐車、民宿餐車烤肉等彈性方案，專為包棟旅宿與戶外聚會設計。食材方面特別嚴選美國牛肋條、西班牙松阪豬與台灣梅花豬等高品質肉品，搭配自製特調醬料也廣受顧客好評。這項轉型不僅拓寬了服務面向，也使品牌在短時間內打入高雄戶外燒烤市場，成功創造差異化。

南部到府烤肉推薦，美味餐點一次滿足聚會味蕾（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從高雄燒烤推薦新星到仁武區居酒屋開幕 實體店轉型更貼近顧客

隨著到府服務日漸成熟，創辦人開始思考如何讓品牌更穩定經營。2024年9月底，他們在仁武區開出第一家實體門店，轉型為仁武區居酒屋。店內菜單包含炒烏龍麵、鹽烤魚、鮮蚵與泰國蝦等，也將陸續推出明太子雞肉串、蔥鹽口味等創新菜色，提供顧客更完整的用餐選擇。



這間新登場的高雄仁武燒烤店不只強調平價與美味，更注重「聚餐氛圍」的營造。創辦人表示，目前已引入生啤酒機，強化居酒屋體驗，並規劃更多符合年輕族群喜好的空間與菜色。「我們希望成為高雄燒烤推薦名單中的一員，但不是靠噱頭，而是靠品質與真心經營。」

高雄烤肉聚餐推薦，好友相聚的色香味饗宴（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

高雄露營烤肉與行動餐車興起 《貳零零參串燒》以差異化突圍



觀察疫情後的飲食趨勢，創辦人發現戶外聚會、露營烤肉逐漸變得常態。「很多人不想受限於室內空間，反而更享受在自然中吃烤肉的自在感。」因此，貳零零參串燒除了穩定店面營運，也預計打造第二台行動餐車，擴展高雄露營烤肉與高雄燒烤餐車預訂的服務範圍。



在社群媒體上，也有越來越多顧客主動分享與推薦，更有民宿業者表示願意與他們長期合作，也有露營旅客留言稱讚：「食材新鮮、價格實在，服務親切又新穎！」對於這些來自市場的回應，創辦人認為，比起廣告聲量，這些真實回饋才是他們持續前進的動力。



走過風雨，從街頭餐車走向實體店面，貳零零參串燒以一步一腳印的精神，在競爭激烈的高雄餐飲市場中，闖出屬於自己的位置，也成為高雄人氣美食與南部到府烤肉推薦的新星力量。



延伸閱讀 常見的好奇與提問



Q1. 聚餐時除了串燒，還有什麼選擇？

除了炭火現烤的肉串之外，他們的菜單也逐步擴展，像是炒烏龍麵等，讓顧客能在聚會時真正「吃得飽、吃得巧」。

Q2. 食材來源會不會不穩定？

創辦人非常重視品質，肉類多與固定供應商合作，例如美國牛胸腹、西班牙松阪豬與台灣在地豬肉，並有自己研發的烤肉醬料，保持穩定的風味與口碑。



Q3. 價格會不會偏高？

品牌自始至終強調「平價」定位，從餐車起家就是希望降低門檻，讓學生、小家庭或年輕上班族都能輕鬆享受聚餐氛圍，而不是一頓昂貴的奢侈消費。



Q4. 這樣的餐飲型態，適合什麼場合？

有些客人選擇帶朋友到店裡小酌，有些則偏好戶外聚會。行動餐車與到府服務讓它能靈活應對生日派對、公司聚餐，甚至是露營與民宿包棟的情境。



《貳零零參串燒》

地址：高雄市仁武區水管路155號

連絡電話：0938-466-768

官方FB：https://rink.cc/3pdl3

Google地圖：https://rink.cc/9eaxz

（最新資訊請以商家公告為準）