懶人燒烤必知 高雄到府燒烤推薦 仁武區人氣居酒屋搶先試吃！
美食中心/綜合報導
高雄人氣串燒品牌由兩位青年打造 開啟仁武區隱藏版美食新篇章
高雄宵夜難找？既想大口吃肉又想輕鬆小酌，卻總卡在訂位難、人多吵、選擇少的困境。
2024年6月，高雄仁武區街頭出現了一台外觀低調卻香氣撲鼻的餐車，這就是貳零零參串燒。這個高雄人氣串燒品牌由兩位年輕人共同創立，背後其實是一段關於轉職與創業的真實故事。創辦人一位是餐飲科出身，另一位擁有商業背景，兩人原本都任職於科技業，卻對一成不變的生活感到不安與不甘。
「與其待在辦公室，不如試著做些真正喜歡的事。」這樣的想法讓他們毅然走上街頭，選擇以高雄餐車美食形式試營運，從夜市到路邊攤，一步步打造屬於自己的串燒品牌。品牌名稱貳零零參，代表的是他們出生的年份，也是一種世代宣言：平凡人也能憑熱情與努力，實現創業夢想。
從高雄燒烤餐車預訂服務起步 轉型高雄到府烤肉餐車藍海市場
起初，他們的營運模式以夜市擺攤為主，曾進駐鳳山青年夜市，主打高雄深夜美食市場。然而高雄多雨的氣候與夜市人潮不穩，使他們開始重新思考經營方式。2023年中秋前後，在前輩引介下，他們接觸到尚未飽和的「高雄到府烤肉餐車」市場，進而踏入外燴與行動服務領域。
他們開始提供高雄烤肉外燴、露營烤肉行動餐車、民宿餐車烤肉等彈性方案，專為包棟旅宿與戶外聚會設計。食材方面特別嚴選美國牛肋條、西班牙松阪豬與台灣梅花豬等高品質肉品，搭配自製特調醬料也廣受顧客好評。這項轉型不僅拓寬了服務面向，也使品牌在短時間內打入高雄戶外燒烤市場，成功創造差異化。
從高雄燒烤推薦新星到仁武區居酒屋開幕 實體店轉型更貼近顧客
隨著到府服務日漸成熟，創辦人開始思考如何讓品牌更穩定經營。2024年9月底，他們在仁武區開出第一家實體門店，轉型為仁武區居酒屋。店內菜單包含炒烏龍麵、鹽烤魚、鮮蚵與泰國蝦等，也將陸續推出明太子雞肉串、蔥鹽口味等創新菜色，提供顧客更完整的用餐選擇。
這間新登場的高雄仁武燒烤店不只強調平價與美味，更注重「聚餐氛圍」的營造。創辦人表示，目前已引入生啤酒機，強化居酒屋體驗，並規劃更多符合年輕族群喜好的空間與菜色。「我們希望成為高雄燒烤推薦名單中的一員，但不是靠噱頭，而是靠品質與真心經營。」
高雄露營烤肉與行動餐車興起 《貳零零參串燒》以差異化突圍
觀察疫情後的飲食趨勢，創辦人發現戶外聚會、露營烤肉逐漸變得常態。「很多人不想受限於室內空間，反而更享受在自然中吃烤肉的自在感。」因此，貳零零參串燒除了穩定店面營運，也預計打造第二台行動餐車，擴展高雄露營烤肉與高雄燒烤餐車預訂的服務範圍。
在社群媒體上，也有越來越多顧客主動分享與推薦，更有民宿業者表示願意與他們長期合作，也有露營旅客留言稱讚：「食材新鮮、價格實在，服務親切又新穎！」對於這些來自市場的回應，創辦人認為，比起廣告聲量，這些真實回饋才是他們持續前進的動力。
走過風雨，從街頭餐車走向實體店面，貳零零參串燒以一步一腳印的精神，在競爭激烈的高雄餐飲市場中，闖出屬於自己的位置，也成為高雄人氣美食與南部到府烤肉推薦的新星力量。
延伸閱讀 常見的好奇與提問
Q1. 聚餐時除了串燒，還有什麼選擇？
除了炭火現烤的肉串之外，他們的菜單也逐步擴展，像是炒烏龍麵等，讓顧客能在聚會時真正「吃得飽、吃得巧」。
Q2. 食材來源會不會不穩定？
創辦人非常重視品質，肉類多與固定供應商合作，例如美國牛胸腹、西班牙松阪豬與台灣在地豬肉，並有自己研發的烤肉醬料，保持穩定的風味與口碑。
Q3. 價格會不會偏高？
品牌自始至終強調「平價」定位，從餐車起家就是希望降低門檻，讓學生、小家庭或年輕上班族都能輕鬆享受聚餐氛圍，而不是一頓昂貴的奢侈消費。
Q4. 這樣的餐飲型態，適合什麼場合？
有些客人選擇帶朋友到店裡小酌，有些則偏好戶外聚會。行動餐車與到府服務讓它能靈活應對生日派對、公司聚餐，甚至是露營與民宿包棟的情境。
《貳零零參串燒》
地址：高雄市仁武區水管路155號
連絡電話：0938-466-768
官方FB：https://rink.cc/3pdl3
Google地圖：https://rink.cc/9eaxz
（最新資訊請以商家公告為準）
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 2 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 11 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 22 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新戲好坎坷／獨家！《女外科2》薛仕凌續神隱 直擊蔡淑臻熬過風雨賀殺青
蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科》受歡迎，並讓她拿下金鐘獎最佳女主角大獎，為了籌備續集耗時3年，原本去年就要開拍，男主角人選卻彷彿中了魔咒，接二連三出事，就連最後定案的薛仕凌、幾乎是零負評男星，竟也因涉閃兵案神隱至今。即使波折不斷，續集仍拍攝完畢，日前終於迎來殺青酒。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
中風不是突然發生！「5大前兆」身體早就警告你 醫：這些症狀出現1分鐘都不能等
很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好常春月刊 ・ 1 天前