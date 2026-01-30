懶人白開水妝容技巧！5分鐘完妝，搞定黑眼圈、痘痘，底妝清透如偽素顏、天生好氣色！

【文／Beauty美人圈．Letisha】



爭取多睡10分鐘，必學懶人偽素顏白開水妝容技巧！只要掌握3大技巧，就能快速完妝並擁有如天生般的好氣色，且黑眼圈、痘痘都被遮得很好，一起來看怎麼畫出簡單快速的懶人偽素顏白開水妝容！

懶人偽素顏白開水妝容技巧1.底妝薄透，黑眼圈這樣遮

除了選擇具有校色的妝前乳先打底外，若有黑眼圈、痘印、泛紅、蠟黃等狀況，建議以「0.5遮瑕：1.5粉底」的比例相混，尤其遮瑕部分需選擇「流動性低」的，遮瑕度會更好，即便選用水光型粉底也擁有一定的遮蓋力。接著，優先上在黑眼圈、痘痘、黯沉等處，等待約3-5秒，讓底妝服貼後用粉撲「拍開」，接著再上全臉，一樣是拍開、不拖拽，底妝就能乾淨又通通都遮得住，還能快速出門！

建議以「0.5遮瑕：1.5粉底」的比例相混 圖片來源：IG@thetoollab_official；IG@dasique_official

懶人偽素顏白開水妝容技巧2.用「比肌膚亮一階」的遮瑕提亮

想要快速完妝，同時兼顧自然的偽素顏妝感，「提亮」非常重要！在打完第一層底妝之後，畫彩妝之前，建議額外用「比膚色亮一階」的遮瑕液針對臉部凹陷與陰影處進行局部提亮，重點區域包括：額頭、鼻樑中段、法令紋、嘴角、眼角、側臉夫妻宮等（左圖紅色虛線處），為後續妝容打下清透明亮的關鍵第一步。

想要快速完妝，同時兼顧自然的偽素顏妝感，「提亮」非常重要 圖片來源：IG@thesaem.official

懶人偽素顏白開水妝容技巧3.腮紅不能只用雙頰，氣色會更好

畫完上一步驟後，緊接著使用腮紅霜/腮紅膏點在鼻梁中間、鼻頭、雙頰中心點（下圖白點處），並用「氣墊粉撲」拍開！記得別拖拽，要原點拍開剛剛畫好的遮瑕及腮紅，才能輕鬆畫出乾淨又具備好氣色的偽素顏底妝。此外，在追求快速完成妝容的前提下，建議挑選彩度較低、發色清透的腮紅，降低失手機率，輕鬆增添氣色、完成色彩一致的乾淨妝容。

緊接著使用腮紅霜腮紅膏點在鼻梁中間、鼻頭、雙頰中心點 圖片來源：IG@fwee_makeup

