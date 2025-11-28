懶人福音！「人類洗澡機」日本限量開賣 超貴售價曝光了

即時中心／徐子為報導



日本公司Science株式會社今（28）日宣布，曾於今年大阪世界博覽會展出的未來概念型家電「人間洗濯機（人體洗澡機）」已正式開賣，但售價高達6000萬日圓（約折合新台幣1207萬元），且只計畫生產50台。





人體洗衣機的外觀呈膠囊狀，使用者躺入關上門後，就會像洗衣機清洗衣物般洗滌人體，不過機器不會旋轉，還帶有音樂撥放功能。



《法新社》報導引述Science發言人前倉祐子說法，大阪前一次在1970年舉辦世博會時，也有展出類似概念產品，而這次推出的產品則是升級版，「我們社長那時候是個10歲小男孩，他受到那台人體洗衣機的啟發。」



前倉祐子稱，這台機器能偵測使用者心律與其他生命跡象，「不僅清洗你的身體，也淨化你的靈魂。」



她補充透露，美國一間度假公司曾詢問是否會商業化，這促使Science決定投入量產，隨後大阪一家飯店與日本知名電器零售商山田電機也成為顧客。



不過，前倉祐子強調「因為這台機器的魅力之一就是稀有，我們只打算生產約50台」。



據日媒指出，人體洗衣機每台零售價竟高達6000萬日圓。





