懶人福音！大阪世博爆紅「自動洗澡機」開賣 一台要價1200萬

日本科技公司Science的「未來人體清洗機」正式上市。（翻攝自Science官網）

日本科技公司Science今年在大阪世界博覽會展示的人體自動洗澡機引起廣大討論，如今這台機器已正式在日本上市。根據日本媒體報導，這款名為 「未來人體清洗機」 的機器，一台售價高達6000萬日圓（約新台幣1200萬元）。

據《法新社》報導，這台裝置外型如同膠囊艙，使用者只要躺進機器、蓋上艙蓋，便能在音樂播放聲下完成全身清洗，像是洗衣機洗衣服一樣，只是少了旋轉脫水的程序。Science董事前倉祐子表示，機器除了能幫助進行身體清潔，還會同步監測心跳等生命指標，提供放鬆與紓壓效果。

廣告 廣告

這款產品的原型機在今年10月落幕的大阪世博會首度亮相，吸引大批民眾排隊觀賞。Science指出，這次推出的版本可視為1970年大阪世博會中「自動洗澡機」概念的延伸與升級。

前倉祐子提到，公司社長在1970年世博時年僅10歲，當年首次看到自動洗澡機後深受啟發，因而多年來持續投入相關研發。她透露，公司決定量產，是因應一家美國度假村業者詢問原型機商業化的可能性。首台正式版設備由大阪一家飯店購入，預計提供給住客體驗；日本大型家電通路山田電機也是買家之一，希望藉此吸引民眾進店，提升客流量。

不過前倉表示，因這款設備的一部分吸引力來自其稀有性，因此Science目前規劃限量生產約50台。

更多鏡週刊報導

歷經數度延期！「齊柏林衛星」凌晨成功升空 將展開光學遙測任務

東北季風減弱！今白天氣溫回暖28度 下週二變天3地區雨彈來襲

香港大火／宏福苑奪128命！港府即起3天降半旗 全港18區設置弔唁處