懶人露營天堂！全台最強 6 大 Glamping 星空帳、森林屋、泳池營區美到像在拍廣告

Photo Credits：boholand.campcation、giinn6009

懶人露營正夯！全台掀起「Glamping 豪華露營」風潮，不必搭帳、免準備裝備，就能一秒走進夢幻山林秘境。從坐擁山海景的星空帳、被森林包圍的玻璃小屋，到自帶泳池的度假系營區，每一處都美得像廣告片場。無論是親子出遊、好友派對或情侶度假，都能輕鬆享受露營的自由與大自然的療癒感。

【全台最強Glampimng】

杉棲山。旭

梅后秘境

森密境雙層風格露營車

聚元營地

山Chill Glamping

波希謐境

杉棲山。旭

Photo Credits：373_koi66、emmiefabulous

杉棲山。旭位於山林高處，被大片杉木包圍，是能真正體驗「被森林喚醒」的豪華露營地。白天可欣賞雲海與森林步道，夜晚則能在星空下烤肉、聽蟲鳴，享受最純粹的山系放鬆。營區提供免搭帳帳棚、獨立衛浴，以及營火活動，是新手也能輕鬆上手的森林系 Glamping。

地址： 新北市烏來區福山里

交通方式： 搭乘新店客運至烏來，再轉乘計程車或預約接駁上山。

梅后秘境

Photo Credits：weibao_fooddiary、meho.waterfall

隱身南投山區的梅后秘境擁有大片山谷景色，是許多人心中的「夢幻懶人露營」。營區主打玻璃屋帳棚、漂浮景觀台、夢幻森林系場景，非常適合拍照打卡。夜晚能看星空、早晨能賞日出，沉浸在被群山環繞的靜謐氛圍，是情侶與家庭都喜歡的秘境系旅宿。

地址： 南投縣國姓鄉長福村

交通方式： 建議自駕

森密境雙層風格露營車

Photo Credits：paul2957、secret.silva_glamping

森密境以「雙層露營車」爆紅，一樓是起居空間，二樓則是浪漫觀星平台，宛如移動的小森林Villa。營區被樹林包圍，還有營火、烤肉、早餐服務，既有冒險感又非常舒適。對想體驗露營又想睡得好的人來說，是最完美的折衷選擇。

地址： 桃園市復興區

交通方式： 可自駕沿台7線上山

聚元營地

Photo Credits：yiiiiiii_10、zero213_

聚元營地以超大型草皮與山景聞名，是親子家庭的熱門首選。營區規劃多種豪華帳型，附床墊、冷暖氣與獨立衛浴，真正做到「只要帶人來即可」。小孩能在草地奔跑，大人則能放鬆喝咖啡、看山景，享受緩慢又輕鬆的度假時光。

地址： 台中市和平區

山Chill Glamping

Photo Credits：mountain_chill_glamping、lilianwang_tw、cancermine

山Chill 以充滿設計感的圓頂帳、絕佳山景視野深受 IG 網美喜愛。白天可觀景、喝咖啡，晚上則能在氛圍燈光下烤肉聊天，享受高質感的戶外生活。營區整體布置細緻，氛圍放鬆，非常適合城市逃離系的輕旅行。

地址： 苗栗縣三義鄉

波希謐境

Photo Credits：boholand.campcation、hihi_0312_zhu

波希謐境以波西米亞風帳棚與泳池景觀爆紅，是全台最具度假感的 Glamping 之一。白色帳篷搭配森林光影、躺椅與池畔氛圍，讓人彷彿置身南歐度假島嶼。營區提供一泊二食、帳內冷暖氣與完善設備，是療癒系旅人最愛的輕奢露營點。

地址：屏東縣滿州鄉

撰文者/ 海的那編