懶得工作交接 印度警察竟「把屍體隨便亂丟」棄屍大街

兩名警務人員半夜把一具屍體運到另一區，並遺棄在一間商店門口。圖／reddit@AiyyoIyer

印度北方邦梅魯特（Meerut）日前有兩名警務人員，因為懶得「交接工作」，竟在半夜騎著摩托車，將一具人類屍體載到另外一區隨意丟棄在大街上！他們的行為全部都被監視器畫面錄下，兩人現在都已經被停職。

綜合外媒報導，警方稱，安裝在沙斯特里納加爾L區（Shastri Nagar L-Block）監視器拍下的畫面，清楚看到週五（12月5日）凌晨1點50分左右，兩名警察騎摩托車抵達現場，將一具用電動三輪車運來的年輕男子屍體扔在一家商店大門外，然後返回。

兩名警務人員拋屍後騎車離去。圖／reddit@AiyyoIyer

一大早，當地居民就發現了這具屍體並報警，洛希亞納加爾警察局（Lohia Nagar police station）的警察獲理報案、急忙派員趕到現場，將這具被遺棄的屍體帶走，並送去給法醫進行屍檢。

警方發言人米魯特高級警司維平·塔達（Meerut Senior Superintendent of Police Vipin Tada）表示，警員拉傑什（Constable Rajesh）和民防隊員羅塔斯（ Rohtas）使用電動三輪車將屍體運到商店外並放置在那裡。兩人現在已經被停職了，這起案件也已經交由更上層的市警察局負責調查。

這起案件在reddit也引發印度網友討論，當地居民說，兩名拋屍的員警是為了避免工作交接的麻煩才會做出這種事，這已經不是第一次發生了，這種事顯示出警方疏忽職守和嚴重違反職業道德，只是這次是第一次被監視器拍到完整的拋屍過程，並且影片已經流傳開來，所以引發公眾的憤怒。



