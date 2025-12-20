懶得煮湯圓？這家小湯圓奶茶2杯只要99元 冬至手搖優惠一次看

生活中心／賴俊佑報導

CoCo都可小湯圓奶茶2杯只要99元。(圖／Coco都可 提供)

冬至吃湯圓！CoCo都可連兩天推出「小湯圓奶茶2杯只要99元」，小北百貨推出咖啡買1送1，萊爾富推出青茶、紅茶買1送1，OKmart冬季風味飲品任選2件99元。

CoCo都可小湯圓奶茶2杯只要99元

CoCo都可12月20日至12月31日推出冬至日優惠「小湯圓奶茶2杯只要99元」，軟糯生香的迷你紅白小湯圓與經典奶茶在一起，糯米香氣十足提味，有如阿嬤、媽媽手煮的幸福味。

活動期間臨櫃現場購買或使用線上都可訂點購，商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準，商品數量有限，售完為止，優惠不併用。

小北百貨冬至咖啡買1送1

小北百貨目前全台有49家門市導入咖啡服務，12月21日推出冬至咖啡優惠，大杯美式/拿鐵同品項買1送1，平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，銅板價享用咖啡。

萊爾富冬至青茶、紅茶買1送1

冬至快樂！萊爾富暖心優惠開跑，12月20日至12月22日，四季春青茶/紅玉紅茶冰熱任選買1送1，桂冠湯圓任2件8折、任3件75折，王麵河粉任選買1送1。

OKmart指定冬季風味飲品任選2杯99元

OKCAFE即日起至12月31日推出多款冬季風味飲品優惠，包括「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」，任選2杯99元。

