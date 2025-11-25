懶得走路？男尋車竟偷車代步 警2小時火速尋獲

北市南港分局日前獲報有民眾機車遭竊，火速在2小時候尋回機車。(圖／翻攝畫面)

北市南港分局日前獲報有民眾機車遭竊，警方隨即調閱監視器畫面，鎖定一名51歲的陳姓男子涉有重嫌，其疑似因想要尋找自己的機車，卻又懶得走路，恰好發現路旁有一輛機車鑰匙放在前方置物籃內，直接將機車騎走，直到找到自己的機車後，隨即將代步用的機車丟在路旁。

據了解，51歲無業的陳姓男子日前疑似欲騎車出門，但其當時所在的地點距離其先前停車的位子有段距離，陳男懶得走路也不以其他方式代步，恰好發現路旁一輛機車的鑰匙被放在前方置物籃內，陳男見狀立即拿出鑰匙將對方的機車直接騎走，直到抵達自己機車停放的內湖區新民路旁，才隨意將機車棄置在路旁，陳男隨即騎上機車拍拍屁股走人。而被害人發現自己機車被竊後，也立即報警處理。

警方獲報後循線調閱監視器畫面，鎖定陳男涉案，火速在案發2小時內找回失竊機車，並通知陳男到案說明。全案後續也依照違反竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

南港分局分局呼籲，民眾應嚴加提防個人財物，特別是汽機車熄火後，務必記得拔下並隨身攜帶鑰匙，多一分防範，就能有效避免成為竊嫌的下手目標。另竊取他人財物涉犯刑法《竊盜罪》，處五年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，民眾切勿心存僥以身試法，警方將持續查緝犯罪，全力打擊犯罪，以維護社會治安。

