懶得一直掃！清潔工「水槍」直射銀杏樹逼落葉

銀葉樹落葉。（圖／翻攝自微博＠江水林风）





入冬後，中國各地許多銀杏樹葉轉成金黃色，吸引遊客拍照打卡，但有道路清潔工人認為，銀葉樹不斷落葉增加工作量，索性拿高壓水槍直射銀杏樹，導致一口氣飄下大量落葉，引發批評。

整棵金黃銀杏樹讓街道有了鮮豔色彩，但底下卻有工人拿著高壓水槍對著銀杏葉直噴，還不斷左右掃射，導致大量銀杏葉噴飛掉落，民眾看了覺得很匪夷所思，質疑美麗的銀杏樹怎麼遭到破壞。

網路新聞主播：「工作人員回應稱，這些落葉增加了環衛的工作難度，所以他們用這樣的方式讓落葉落下來，我們對環衛工人進行了勸導和批評教育。」

廣告 廣告

事發中國四川眉山，道路清潔工人竟然因為落葉太多認為一直掃又一直掉，所幸用水槍亂噴讓落葉可以一次掉落，但這種行為實在讓人傻眼。

當事清潔公司：「我們公司明令禁止採用人工手段干預樹葉掉落的事情。」

想維持道路清潔也不是這種方式，畢竟金黃的銀杏落葉可是許多遊客的拍照美景，江西南昌的古蹟景點萬壽宮業者腦筋就動得快，派出高顏值的錦衣衛來維持環境清潔。

萬壽宮景點宣傳片：「天下萬壽宮，文明靠大家，我們是環保俠客天團。」

原來錦衣衛的衛是清理衛生的衛，演員手中的箭改長夾子，身上竹籃是垃圾桶走在街頭展現功夫版的花式撿垃圾，成功吸引遊客目光，不僅宣導垃圾不落地也成為景點新的旅遊噱頭。不過在山東青島也有遊客看到，清潔工人疑似偷懶竟然將港邊垃圾都掃入大海裡反而增加環境汙染，畫面曝光這名工人也被扣薪開除。

更多東森新聞報導

恐4颱共舞！天兔最快今生成 預估在這天轉向

烏薩奇來了？日氣象廳估準颱風「天兔」這天影響台灣

把握好天氣！明起東北季風再增強 2地區有雨

