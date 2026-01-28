「懶惰稅」你中幾項？專家揭超市「5類商品」高價低質內幕：快丟回貨架

記者簡浩正／綜合報導

專家指出，超市買這5種商品簡直掏空錢包，請把它們放回貨架。（示意圖／資料照）

現代人工作忙碌，為了節省時間，不少民眾習慣上超市選購已切好、分裝的食材；不過有業者指出，這類商品往往價格更高，且品質更差，更稱這了為了便利而多付出的費用為「懶惰稅」。對此，專家點名5類商品，建議民眾購物時應「立刻放回貨架！」

根據《Money Talks News》報導，理財專家Stacy Johnson指出，超市的運作機制堪稱精妙，旨在讓你掏空錢包。雖然大多數購物者都專注於促銷傳單或積分，但真正掏空你錢包的卻是業內人士所說的「懶惰稅」。只要忽略包裝的便利性，稍微做一些準備工作，就能省下一大筆錢。以下物品應立即放回貨架：

1、預切水果和蔬菜

在生鮮區，預切商品的利潤率可能最高。無論是切塊的哈密瓜、切片的鳳梨或切丁的洋蔥，購買時都得為別人動刀而支付天文數字般的溢價，價格往往是整顆購買的2至3倍以上。而且水果一旦切開就開始氧化，不僅水分流失快、營養價值下降，保存期限也明顯縮短。

專家建議，直接購買完整水果或蔬菜，回家自己處理，不僅更新鮮，也能大幅降低開銷。

2、預磨好的乳酪（起司）

家中冰箱裡的切達起司雖然常見，但其實很不划算，原因有2個，價格與化學添加。首先，單位價格方面，一塊起司通常比預磨起司便宜。其次，包裝成分表上，你會看到纖維素、馬鈴薯澱粉等添加物。生產商會在碎起司表面塗抹防結塊劑，以防止起司絲在包裝袋中結塊。但這些添加劑會妨礙起司順滑融化，導致起司醬口感粗糙。

專家建議自行刨絲成本較低，起司融化也更會均勻，吃得更安心。

3、單次使用調味包

像是墨西哥捲餅調味包，是超市最巧妙的行銷陷阱之一。翻過包裝，你會發現主要成分其實就是鹽、孜然、辣椒粉和玉米澱粉。換算單位價格，單次調味包比買原料瓶裝香料貴了好幾倍。

專家建議備齊基本香料，不僅能控制鈉含量，也能減少不必要的食品添加物。

4、獨立瓶裝水

在自來水安全無虞的地區，瓶裝水被認為是「最不划算」的消費之一。行銷活動讓許多人相信瓶裝水更安全、更乾淨，但它通常只是過濾後的自來水，只是用塑膠包裝了一下。

專家建議投資一個高品質濾水壺或過濾系統，也不用每週搬重重的水箱回家。

5、櫃台切片熟食肉品

熟食櫃檯有個心理陷阱：「我們往往以為排隊等候就能買到優質產品。」但其實在冷藏區常能找到同品牌、已預先包裝的熟食，價格卻更實惠。

專家建議，只要注意品牌與有效期限，選擇包裝商品，就能用更低價格買到相同品質。

