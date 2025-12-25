懶理朱孝天開戰！F3攜手阿信「巡演第2站」公布了 選在這連唱3場

記者徐珮華／綜合報導

「F3」言承旭、周渝民、吳建豪攜手五月天阿信，22日剛結束一連4天的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會上海站。今（25）日官方宣布巡演第2站，將於明年1月9日至11日在成都五糧液文化體育中心綜合體育館登場，門票預計12月30日上午10時58分正式開賣。

周渝民（左起）、言承旭、吳建豪、五月天阿信「F✦FOREVER恆星之城」上海站感動無數觀眾。（圖／相信音樂提供）

「F✦FOREVER 恆星之城」上海站4場共約5萬張門票，本月10日開賣即秒殺，此次成都站連開3場，票房表現同樣備受矚目。值得注意的是，阿信日前結束巡演，緊接著五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站也將於本月27日開跑，一連6場唱到明年1月4日；結束後又必須馬不停蹄投入F3成都演唱會行程，密集工作安排讓不少歌迷擔心體力能否負荷。

「F✦FOREVER 恆星之城」巡演第2站選在中國成都登場。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

此外，「F4」朱孝天被排除在此次回歸計畫之外，日前全面開撕相信音樂。近日網路流傳疑似其粉絲群對話紀錄，只見粉絲仍期待他有機會合體，他卻打槍「應該沒有了」，接著感嘆自己遭網路暴力至此，其餘3位成員依舊選擇悶聲發大財，心灰意冷表示「你說如果真的見面了，還能一起沒有任何芥蒂的演出嗎」，接著更坦言「反正我演不出那種感覺了」，掀起熱議。

