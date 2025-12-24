懶理炎上…狄鶯證實孫安佐離台！突上傳「1片」網看傻：台灣怎麼了

娛樂中心／巫旻璇報導

台北車站與中山站周邊19日發生隨機攻擊事件，造成3名無辜民眾身亡、11人受傷，行兇的張文犯案後墜樓身亡，也被列入死者名單，整起案件震撼社會。藝人狄鶯於22日在社群平台發文，感嘆「台灣到底怎麼了」，並將治安問題歸咎於制度與政治人物，質疑重大犯罪未面臨死刑，引發各界討論，卻也遭部分網友反諷「先把自己兒子管好」。對此，狄鶯隨後親自回應，甚至曬出耶誕節熱舞影片，再度掀起話題。









狄鶯在貼文中吐露沉重心情，表示整天關注相關新聞後只能不斷搖頭嘆息，直言台灣原本是一個善良、純樸的社會，卻接連發生令人不安的事件，讓她忍不住反問「我們究竟做錯了什麼？」她也點出治安問題的根源，強調責任不在第一線警務人員，而是在制度與政治人物身上。狄鶯直言，現行制度對犯罪的懲處力道不足，讓警察陷入無力狀態，「說真心話，千錯萬錯都是政治人物的錯，做奸犯科的人沒有死刑，警察卻被怪罪，天理何在？」不過，相關言論曝光後，也引來部分網友翻出其子孫安佐過往爭議事件，留言嘲諷「先顧好自己兒子」、「當年在美國揚言恐攻的人不是他嗎」、「差點出大事的不就是你兒子？」相關討論再度延燒。





根據《三立新聞網》報導，面對外界批評，狄鶯態度顯得相對平靜，直言早已習慣網路攻擊，「那些網友我都不認識，攻擊也攻擊了8年，我不想造口業」。她也提到，先前孫安佐遭一名自稱J小姐的人士進行「毀滅式爆料」，當時已公開否認相關指控與對方身分。談及兒子近況，狄鶯透露孫安佐目前仍與上班族女友交往，感情穩定，「年輕人的路還很長，沒有人知道未來會走到哪裡」，並表示兒子目前正在國外旅遊，其餘不便多談。





不理會網路炎上聲浪，狄鶯今（24日）再度在社群平台分享一段由AI合成製作的影片，只見她身穿迷你短裙搭配小背心，對鏡頭熱舞，畫面並寫下「狄鶯耶誕節快樂」。影片曝光後，再次引發網友兩極反應，有人酸言「台灣怎麼了……先把自己兒子顧好吧」，也有支持者留言稱讚她「看起來很有活力」。













