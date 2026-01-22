懶理長子布魯克林指控家族霸凌 貝克漢夫妻發文祝賀這件事！維多利亞為小兒子喊讚

布魯克林為了妻子妮蔻拉（左圖），跟父母貝克漢、維多利亞（右圖）決裂。圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG／victoriabeckham IG

貝克漢（David Beckham）長子布魯克林（Brooklyn Beckham）震撼爆出自己與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）被家族排擠秘辛，震驚全球，但貝克漢與老婆維多利亞（Victoria Beckham）面對兒子的指控老神在在，於IG上發限時動態祝賀好友生日，全家人似乎都沒在理會布魯克林大動作切割。

維多利亞發文祝賀辣妹合唱團（Spice Girls）前隊友艾瑪邦頓（Emma Bunton）生日，並分享兩人過往黑白合照，甜喊：「I love you so much!」而貝克漢同樣發文祝賀前足球隊友巴特（Nicky Butt）與內維爾（Philip Neville）生日快樂。

貝克漢夫妻都發文為好友慶生。翻攝IG @victoriabeckham、davidbeckham

維多利亞驕傲小兒子演唱會門票售罄

此外，維多利亞也幫小兒子克魯茲（Cruz Beckham）將於3月舉行的演唱會宣傳，分享門票售罄的消息，高呼：「Wow!」可見驕傲之情，一家人對布魯克林夫妻的指控都冷處理。

維多利亞為小兒子演唱會宣傳。翻攝IG @victoriabeckham

布魯克林指控文中則提到，維多利亞曾表示要幫妮寇拉設計婚紗，結果在最後一刻反悔，迫使妮寇拉只好緊急另外訂製婚紗。此外，布魯克林婚前也被家族要求簽署關於「姓名使用權」的協議，他拒絕後，與家人關係降至冰點。婚禮上，維多利亞更搶先媳婦一步，與布魯克林開舞，讓布魯克林覺得很尷尬。後來貝克漢50大壽，也將妮寇拉拒於門外。

布魯克林（左）心疼妻子妮寇拉緊急訂製婚紗。翻攝IG @brooklynpeltzbeckham

布魯克林否認被妮寇拉控制，反而是父母一直在控制自己的人生，指控貝克漢家族一切都是利益導向，讓他從小就因此感到焦慮。正式發聲明與家族切割後，也說不會和父母和解，雙方未來要透過律師聯繫，且覺得爆出這一切後，自己內心感到非常平靜。



