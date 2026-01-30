懷上私生女！ 控呂秋遠逼墮胎離職二選一 林沄蓁一審獲賠60萬

社會中心／綜合報導

知名律師呂秋遠去年爆出，曾經和事務所的實習律師林沄蓁交往，女方懷孕後，卻被逼著要墮胎，否則就要解雇，呂秋遠表示，是「生母勾引他」，兩人因此鬧上法院，林沄蓁認為這部分已經涉及違法解雇，提起民事訴訟求償150萬，如今（30日）一審判決出爐，呂秋遠應該給付林沄蓁60萬元，全案可上訴。

呂秋遠私生女生母林沄蓁表示，這個不是我一個人的勝利，這是所有女性勞工的勝利。

摀住臉、哽咽到說不下去，律師林沄蓁去年控訴，自己懷了知名律師呂秋遠的私生女，卻被逼墮胎，否則就必須離職，工作、孩子二選一，林沄蓁認為這違法解雇，求償150萬，一審結果出爐，呂秋遠應付60萬元。林沄蓁特別來聽宣判，一走出法庭，激動落淚好幾十秒，一度無法說話。

呂秋遠私生女生母林沄蓁表示，我自己在辦案件，所以我必須一次又一次去檢視這些很惡質的控訴、很惡質的答辯，這個過程是很辛苦的，我經常都是自己邊寫狀邊哭的。

林沄蓁2023年到呂秋遠事務所實習，兩人短暫交往3個月，林沄蓁爆出私生女一事後，呂秋遠曾在臉書發5千字長文，聲稱女方主動告白、質疑設局。

出庭時，呂秋遠律師稱林沄蓁的實習期間是在2023年3月至7月31日，並非正式勞動契約，而且延長實習時間是應林沄蓁要求，但法院認定，呂秋遠已構成侵害林沄蓁的工作權、生育權及人格權，因此需賠償精神慰撫金60萬元可上訴。





非本案律師李育昇表示，如果以懷孕為理由將員工解雇，將構成性別歧視，依據性別平等工作法，雇主要處以三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰，而且對於員工的工作權及人格權受侵害的部分，也要負民事的損害賠償責任。

擅長家事離婚官司的呂秋遠，也常在臉書發文分享對時事、感情觀點，多達83萬人追蹤，如今形象大翻車，對於宣判結果，呂秋遠截稿前沒有回應。





