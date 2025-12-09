懷世代舉辦Circle of Good Impact 年度小聚 擴大共同影響力 建立共好生態圈

懷世代舉辦年終小聚，讓大家能夠互相鼓勵、深度交流，為彼此注入力量。（圖片來源／懷世代）

懷世代公益加速器，於11月27日舉辦以「Circle of Good Impact 影響力加速成長圈」為主題的年終小聚。活動不僅再度由懷世代與 5% Design Action 攜手，分享在真實場域累積的經驗與成果，亦邀請各地社福社創組織、NPO與企業代表以及關心社會創新與永續行動實踐者近百人參與。

這場聚會由地球解方總召集人楊振甫開場，他表示，參與懷世代公益加速器的價值在於大家齊聚為社會關心的議題共同努力，而過程中透過跨域激盪出的閃光，是最令人感動的事情。他指出，在快速變動的時代中乘風破浪，唯有透過多重跨域協作，才能走向營運的永續轉型。

透過共好交流，讓好影響力加速成長

事實上，懷世代本身也隨著時代改變而轉型，懷世代的大家長也是仁愛頤養基金會執行長陳炳甫先為大家說明育幼院到公益加速器的轉型過程，如何從提供光亮的蠟燭，變成持續發光發熱的燈泡，他希望透過懷世代的拋磚引玉，能聚集更多資源，更希望在今天聚會中的穿針引線，讓小微組織與資源相遇，共同投入有意義的事情。

5% Design Action 總監伍志翔帶來對於小微組織的觀察，他指出面臨社會環境結構性改變，不能只靠政府與大型企業，而小微多元組織的存在就更形重要，這也是懷世代價值所在。懷世代不但提供2年300萬轉型基金，更透過專業顧問輔導組織轉型、對接人脈與資源等，使他們成為提升社會永續與韌性的關鍵角色。

懷世代轉型故事首度公開分享

今年的年終小聚，不只回顧，更透過團隊轉型故事的分享，讓改變現身，看見他們如何從試驗、轉型到擴散，使小組織長出大影響。

第4、5、6屆懷世代團隊齊聚一堂，分享各自的轉型故事，為大家帶來感動與啟發。（圖片來源／懷世代）

首先，由第4、5屆懷世代團隊分享經過兩年陪伴後的「小樹初長成」故事與精彩成果。懷世代評審的華科慈善基金會執行長林龍森，深知各團隊的關鍵能力，特別到場為團隊做引言。接著由Lead For Taiwan創辦人林佑良分享「整合團隊，成功用商模打通2B合作」的轉大人的過程，不僅讓LFT成為台灣思辨教育代名詞，更讓團隊營收翻數十倍。接著是Skills for U創辦人黃偉翔，說明他們「重新定位出技職青年進入高成長性產業的解決方案」，過程中不但學習健全財務組織文化、嚴謹設定目標。不再汲汲於短期接案，而是找出自己的長期賽道以及可長期維運的收入來源，更期許自己成為生態系的貢獻者。銀色大門創辦人孫士姍，覺得透過懷世代收穫豐富，讓他們重新思考並訂出核心服務、財務結構、組織職能、網絡擴張四大面向，從親力親為，轉型至賦能網絡，使合作夥伴數量擴張10倍，也讓系統加速擴散到全台灣，獲得指標性機構採用。

接著，由懷世代副執行長陳欣媛介紹今年入選的「成長小樹苗」團隊，她提到懷世代重視服務創新與資源連結，這是組織轉型與中樞引擎的必要思維。照顧學校創辦人為社福經驗豐富的林依瑩，她深刻體驗到懷世代的輔導著重於財務管理與服務創新，其中最重要的是創新觀念：透過出路管理提升會員會員參與價值，讓他們更有理由勇往直前，並且找到商業模式。青藝盟創辦人余浩瑋是資深劇場工作者，雖然組織財務拮据，但來到懷世代最大的收穫是在專業顧問商談找到自身新價值：將表演藝術轉化為「員工賦能、舒壓，以及凝聚共同價值觀」的企業ESG活動，為組織找到營運新活水。

圖說：當天由懷世代的大家長陳炳甫(中)頒獎給入選團隊，由照顧學校創辦人林依瑩(右)與青藝盟創辦人余浩瑋(左)接受獎牌（圖片來源／懷世代）

交流時光帶來共好串聯

團隊的故事驗證了在陪跑、試驗、挫折與突破中，那些真實的改變，是影響力成長的養分，也讓與會者更深入了解懷世代從觀察、陪伴到驗證，與小微組織一起打造讓改變持續發生的影響力循環。

最後由楊振甫主持Good Impact Café自由交流時光，帶領企業與組織相互認識，參與的企業包括永齡基金會、宜鼎國際教育基金會、新光保全、裕隆集團、帝亞吉歐、信義公益基金會、華科慈善基金會、遠雄集團、陳永泰公益信託、臺灣產物保險文教基金會、慈濟基金會等；臺北市政府青年局也蒞臨，希望能提供青年朋友更多協助。

現場交流十分熱烈，讓潛在合作夥伴、企業與資源方相遇、交流、共創，形成跨界連結，也期待透過這場聚會，大家都能「找好伴、做好事」。

聚會的最後，陳炳甫分享了他的期許，懷世代希望協助組織從種子發芽，長成幼苗，而這兩屆與 5% Design Action 的合作，讓團隊進階成為能承受風吹雨打的小樹。他也期盼未來在座的企業與基金會能接手支持，讓小樹得以持續茁壯。

