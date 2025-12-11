懷孕不想養！女工找同鄉吞藥「強逼」8月胎出世 產死胎下場曝

記者羅欣怡／桃園報導

32歲印尼籍移工自行服用墮胎藥，產下8個月大的死胎。(示意圖／PIXABAY)

一名在台工作的32歲印尼籍女移工，因不願生下腹中胎兒，竟在懷孕8個月時向同鄉購買墮胎藥物，多次服用後產下一名因肺泡未完全張開而死亡的死胎。桃園地檢署偵結，依墮胎罪將該名女子提起公訴。

檢方調查指出，印尼籍女子懷孕後意欲終止妊娠，但遲遲未採取合法途徑求助。直到今年（2025）6月16日，她前往新竹縣香山區三姓橋火車站，向身分不詳的印尼籍男子以1萬2500元購得墮胎藥物。返家後，她於6月17日下午5時起至18日中午12時，在桃園市中壢區租屋處多次自行服用。

根據起訴書，女子服藥後於6月18日下午產出已經8個月大的胎兒，但因使用墮胎藥，導致胎兒肺泡嚴重膨脹不全，在缺乏任何醫療處置的情況下死亡。事後，女子通知仲介公司協助送醫，院方發現狀況不尋常，立即通報警方介入調查。

檢察官指出，被告在警詢及偵辦期間均坦承服藥墮胎事實。卷內另附法醫相驗及解剖報告書、胎兒及現場照片、墮胎藥物「喜克潰」影像、醫療診斷證明等多項證據，足資認定犯罪行為。檢方認定其行為已觸犯《刑法》第288條第1項墮胎罪，依法提起公訴。

