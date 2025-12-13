懷孕也能喝手搖！醫列推薦清單：紅茶拿鐵、薑汁奶茶上榜

冬季是進補的季節，許多孕婦擔心孕期血糖過高而不敢飲用手搖飲料。張瑜芹醫師分享5款適合孕婦的冬季手搖飲品，讓孕媽咪們能安心享用飲料，甚至可以一邊吃火鍋一邊配飲料，不用擔心有負擔。

冬季是進補的季節，許多孕婦擔心孕期血糖過高而不敢飲用手搖飲料。（示意圖／Pexels）

新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師在臉書專頁中發文表示，無糖紅茶拿鐵是孕婦冬季手搖飲的首選。紅茶經過完全發酵，咖啡因含量低，每杯約30至40毫克，但富含茶黃素、茶紅素等強效抗氧化物質，能保護細胞、提升免疫力。

搭配鮮奶後，鮮奶的乳糖能緩和紅茶的單寧酸，減少對胃的刺激，而且鮮奶富含色胺酸，能幫助穩定情緒、改善睡眠品質。她建議點餐時可選擇溫熱紅茶鮮奶、無糖、不要奶精，如果覺得完全無糖太苦，可以請店家加四分之一糖或少量蜂蜜，也可以加入寒天增加口感和飽足感。

張瑜芹指出，無糖檸檬烏龍茶也是不錯的選擇。烏龍茶是半發酵茶，咖啡因含量適中，每杯約20至30毫克，但多酚含量極高，抗氧化能力強。搭配新鮮檸檬後，維生素C含量大增，不僅能增強免疫力、促進鐵質吸收，檸檬的酸味還能緩解孕吐、改善食慾不振，而且烏龍茶有助於調節血脂、穩定血糖，非常適合需要控制體重的孕婦，建議選擇去冰或溫熱飲用。

烏龍茶是半發酵茶，咖啡因含量適中，每杯約20至30毫克，但多酚含量極高，抗氧化能力強。（示意圖／Pexels）

張瑜芹提到，桂圓紅棗黑豆茶或焙茶是日本孕婦的最愛。黑豆茶完全無咖啡因，富含花青素、異黃酮、膳食纖維，不僅能抗氧化、調節荷爾蒙，還能預防孕期水腫、改善便秘。焙茶則是烘焙過的綠茶，咖啡因含量極低，每杯不到10毫克，但保留了茶葉的營養成分，香氣濃郁、口感溫潤，非常適合冬天飲用，建議選擇溫熱飲用。

張瑜芹說明，無糖薑茶或薑汁奶茶是孕婦的超級食物。薑含有薑辣素、薑烯酚等活性成分，能有效緩解孕吐、促進血液循環、改善手腳冰冷，而且還有抗發炎、抗氧化的功效。冬天喝一杯溫熱的薑茶，不僅暖身暖胃，還能提升免疫力、預防感冒，如果搭配鮮奶做成薑汁奶茶，更能補充鈣質和蛋白質。

冬天喝一杯溫熱的薑茶，不僅暖身暖胃，還能提升免疫力、預防感冒。（示意圖／Pixabay）

張瑜芹強調，無糖紅豆鮮奶是孕婦冬季的完美飲品。紅豆富含鐵質、葉酸、膳食纖維、鉀離子，不僅能補血養氣、預防孕期貧血，還能有效消除水腫、改善便秘。

搭配鮮奶後更是營養加乘，同時補充鈣質、蛋白質和鐵質，對胎兒骨骼和腦部發育都有極大幫助，而且紅豆本身就有天然的豆香和淡淡甜味，即使不加糖也很好喝，建議選擇溫熱或少冰飲用。

