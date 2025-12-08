懷孕了卻不見胎兒！就醫檢查竟然「寄生在母親肝臟」

近日中國陝西省西安市發生一起極為罕見的醫療案例。一名40歲王姓女子因月經延遲50天前往醫院就診，經抽血檢查確認懷孕。然而當醫師進行超音波檢查時，在子宮及輸卵管周邊均未發現孕囊蹤跡。

醫療團隊持續擴大搜索範圍，最終在女子肝臟表面發現孕囊，確診為「肝臟妊娠」。據了解，這個孕囊已發育近11週，胎盤雛形已形成，胎兒心跳強勁有力。

福建省人民醫院專家表示，肝臟妊娠屬於腹腔妊娠的一種，是極度危險的異位妊娠類型。胚胎附著於肝臟表層後，在生長過程中會不斷侵蝕肝內血管。若未及早發現處理，至孕後期幾乎無一例外會發生肝臟破裂，引發瞬間性致命大出血。

根據醫學統計，肝臟妊娠孕婦的致死率為輸卵管妊娠的7.7倍，更是宮內妊娠的90倍。子宮外孕發生率約為1.5%至2.0%，但附著在肝臟的情形是當中最罕見的類型，全球案例不到50例。

目前肝臟妊娠的具體成因尚未完全釐清。臨床研究顯示，盆腔炎症、既往腹部或盆腔手術、子宮內膜異位症、多次流產史或曾有宮外孕經驗，都可能增加胚胎異位著床的風險。有學者推測，受精卵可能隨輸卵管逆蠕動排到腹腔，再隨腸管順時針蠕動上移植於肝臟表面。

專家提醒，若女性驗出血液HCG呈陽性，超音波卻未見宮內孕囊，同時伴隨持續腹痛、頭暈、冒冷汗等疑似休克前兆，應高度警惕異位妊娠的可能性。懷孕早期5至8週是篩查異位妊娠的重要時機，務必進行超音波檢查以確認孕囊位置。

針對此案例，醫院已緊急會同肝臟外科與婦產科為該名女子安排移除手術。醫療團隊呼籲，高風險族群包括曾罹患盆腔炎、子宮內膜異位症或有反覆流產、宮外孕史的女性，更需加強早期監測，若出現異常症狀切勿延誤就醫，以免錯過最佳處置時機。

