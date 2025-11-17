懷孕仍跑3場馬拉松！黃沐妍曝「醫生關鍵1提問」鼓舞她：懷孕不代表要暫停夢想

藝人黃沐妍（小豬）近期喜事不斷，10月中旬與老公完成登記結婚後，13日在社群宣布懷孕，引來大批粉絲祝福。她也分享自己得知懷孕後，仍帶著肚中寶寶跑完柏林、芝加哥與紐約三場世界馬拉松的心路歷程，引發熱烈討論。

黃沐妍透露，自己是在跑完柏林馬拉松返台後才知道懷孕，當下情緒湧上心頭，「心裡充滿震動與感動」。但原本排定的芝加哥、紐約兩場馬拉松是否該取消，讓她陷入極大掙扎。她第一時間向醫師諮詢安全性，沒想到醫師反問的一句：「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」讓她瞬間愣住，也成了做出決定的關鍵。

黃沐妍被醫生一句話點醒，決定繼續挑戰夢想。（圖片來源：臉書 黃沐妍-小豬）

她坦言，這句話讓她重新思考，並以自身感受反問：「如果我媽媽因為我沒有完成她想做的事，我會覺得難過。」在醫師評估沒有安全疑慮後，她決定帶著寶寶一起完成後續賽事。最終，肚中的小生命陪她成功跑完柏林、芝加哥、紐約三場大馬，她也感性向寶寶告白：「謝謝你願意陪著媽媽一起，完成生命中三場意義非凡的馬拉松。」

黃沐妍提到，這段旅程不只是她的挑戰，也是她與寶寶共同的里程碑。奔波國際賽事、克服時差、在疲憊時重新調整狀態，她表示自己能感受到小寶寶帶來的力量，「其實比想像中更堅強。」她也藉自身經驗鼓勵準媽媽們：「懷孕並不代表要暫停夢想。只要確保安全、聽身體的聲音，有任何沒有把握的事，都可以放心地跟醫師討論。」她強調，除了相信專業，也要相信自己，以及肚子裡那個默默陪伴的孩子。

