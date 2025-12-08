懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍

大陸中心／許智超報導

醫生用超音波檢查卻找不到孕囊。（示意圖／翻攝自pixabay）

近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。

綜合陸媒報導，陝西西安一名40歲女子因停經前往就醫，抽血後確認懷孕，但進行超音波檢查時，無論子宮或輸卵管周圍都未找到孕囊，因此醫療團隊提高警覺，進一步檢查發現，孕囊竟著床在肝臟表面，屬於「肝臟妊娠」。

福建省人民醫院專家表示，肝臟妊娠是因胚胎附著於肝臟表層，胎兒在生長過程中會侵蝕肝內血管，一旦破裂，可能造成瞬間致命的大出血，而這也導致其孕婦致死率遠高於一般懷孕，甚至可達宮內妊娠的90倍，危險性極高。

據了解，目前肝臟妊娠的成因仍未被完全釐清，但臨床研究認為，盆腔炎、既往腹部或盆腔手術、子宮內膜異位症、多次流產史或曾有宮外孕經驗等，都可能增加胚胎在異常位置著床的風險。

專家提醒，如果女性驗出血HCG呈陽性，超音波中卻未見宮內孕囊，同時伴隨持續腹痛、頭暈、冒冷汗等疑似休克前兆，應高度警惕異位妊娠，尤其是罕見的肝臟妊娠，呼籲出現以上情況，及早診斷至關重要。

此外，醫師建議，懷孕早期5至8週是篩查異位妊娠的重要時機，務必進行超音波檢查，以確認孕囊位置，尤其曾罹患盆腔炎、子宮內膜異位症或有反覆流產、宮外孕史的高風險女性，更需要加強早期監測與就醫。醫療團隊也強調，如果孕婦在早孕期出現異常症狀，切勿延誤就醫，以免錯過最佳時機。

