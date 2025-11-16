懷孕可以吃薑母鴨、羊肉爐嗎？ 醫搖頭：酒精傷胎兒

蘇怡寧表示，補湯內的酒精很難完全蒸發，殘留量可能介於25% 到75%。（示意圖／報系資料照）

秋天來了，天氣轉涼，不少人都會想喝一碗熱熱的薑母鴨、羊肉爐來進補。不過，婦產科醫師蘇怡寧提醒，這類料理中的酒精就算煮再久都很難完全揮發，很容易影響孕婦的健康，「酒精穿過胎盤的速度非常快，對胎兒神經系統就是不友善」。

日前蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，很多人會問「孕婦吃薑母鴨羊肉爐可以嗎」。蘇怡寧解釋，羊肉、鴨肉、薑、螃蟹都不是問題，真正需要擔心的是酒精，很多人會認為酒精煮久一點就會揮發，「幫大家複習一下到底食物加酒去料理之後，到底酒精會不會完全揮發這件事」。

根據食品科學的烹調研究指出，不論是開蓋、關蓋，或是大火滾到像「火山噴發」，酒精都很難完全蒸發，殘留量可能介於25% 到75%，越濃郁的湯、火力越大，越難煮到真正的零酒精，「換句話說，如果端起來聞，還有那種溫暖又刺鼻的酒味，那就代表裡面一定還有酒精」。

蘇怡寧提醒，酒精能快速穿過胎盤，對胎兒神經系統發展並不友善，「美國婦產科醫學會（ACOG）及美國兒科醫學會（AAP）也都明確指出，孕期沒有任何安全劑量的酒精」，因此孕婦在食用進補料理時，最大的危險就是酒精。

