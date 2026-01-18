懷孕吃「普拿疼」會生自閉兒？川普語出驚人 權威研究給答案

〔編譯陳成良／綜合報導〕懷孕頭痛、發燒到底能不能吃藥？美國總統川普去年9月曾語出驚人，聲稱孕婦服用常見止痛藥成分「乙醯胺酚」(acetaminophen，台灣常見商品名為普拿疼)會導致孩子罹患自閉症，引發恐慌。英國《衛報》報導，一項最新且規模龐大的系統性回顧研究，以科學證據駁斥了這項說法，證實孕婦若依指示服用，並不會增加孩子罹患神經發育障礙的風險。

這項發表於醫學權威期刊《刺胳針：產科、婦科與婦女健康》的研究，由倫敦大學聖喬治學院教授卡利爾(Asma Khalil)領導。團隊彙整分析了43份相關研究，涵蓋超過26萬名受測兒童的自閉症數據、33萬名兒童的注意力不足過動症(ADHD)數據。這是醫學上所謂「黃金標準」的證據等級，結果顯示，目前未發現母親在懷孕期間使用乙醯胺酚，會提高孩子罹患上述疾病或智能障礙的機率。

廣告 廣告

川普在去年9月的記者會上，點名美國常見的乙醯胺酚藥物「泰諾(Tylenol)」，警告孕婦「吃泰諾不好」，甚至計畫要求醫生建議孕婦避免使用。然而，卡利爾教授強調：「訊息很明確：孕婦依指示服用乙醯胺酚仍是安全的選擇。」研究團隊指出，家族遺傳與基因因素，才是導致自閉症特徵更合理的解釋，而非止痛藥。

研究示警，乙醯胺酚是全球衛生機構推薦孕婦治療疼痛與發燒的第一線藥物。若因為聽信謠言而拒絕用藥，導致孕婦長期處於劇烈疼痛或高燒不退的狀態，反而會讓母親與胎兒暴露在更大的健康風險之中，特別是未經治療的高燒可能影響胎兒發育。

此外，研究也提出另一觀點：那些需要長期服用止痛藥的孕婦，可能本身就患有某種潛在疾病。因此，影響孩子神經發育的因素，很可能是母親原本的「健康狀況」，而非她們吃下去的藥物。英國衛生大臣斯特雷廷(Wes Streeting)呼籲大眾不要理會川普關於醫學的非專業發言，這份報告應能讓準媽媽們感到安心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

別只當代糖吃！研究揭「羅漢果」隱藏實力：竟是抗老神物

健康網》50+熟女揪出掉髮元凶 醫：4種堅果吃錯、吃多狂掉髮

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

獨家》相信黃董！黃崇仁寫信給力積電員工透露賣廠秘辛

