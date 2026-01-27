懷孕女師遭男學生強吻！驚嚇過度生「單腎寶寶」怒告

日前台南一處藝術教育工作室，一位余姓男學員在教學空間一樓，突然對懷孕5個月的女老師做出不當舉動，先是強行擁抱並親吻其額頭，接著抓握女老師的頭頸部及手腕，意圖進一步強吻。

女老師當場奮力掙扎制止，但已因極度驚嚇出現腹部疼痛與出血症狀。事發後，女老師立即就醫，醫師診斷需要住院安胎一週，後續調養時間超過一個半月，導致長達兩個月無法正常工作。

這起事件對女老師造成嚴重心理創傷。她在法庭上陳述，事件後對男性產生恐懼感，無法繼續承接有男性學員的案件及課程，嚴重影響工作收入。更令她痛心的是，孩子出生後被診斷左腎發育不良，成為「單腎嬰兒」。

女老師認為孩子的先天缺陷與懷孕期間承受的巨大精神壓力有關，因此向余姓男學員提出民事求償，包含醫療費、安胎費、心理諮商費、孩子未來照護費用，加上50萬元精神撫慰金，總計求償136萬元。

余姓男學員在法庭上承認當時確實有拉住女老師的手想要親吻，但辯稱對方反抗後就沒有繼續。他質疑女老師身心受創的說法，指出事發後女老師仍讓他回工作室上課15次，認為若真的身心受創，不可能容忍一再見面。關於嬰兒單腎問題，他主張應是基因因素，與其行為無關。

台南地院簡易庭法官審理後認定，余姓男學員確實以強制力意圖強吻，侵害女老師的人格權與行動自由，情節重大。然而，關於胎兒單腎發育問題，法官指出胎兒器官發育受基因、母體環境、營養攝取等多重因素影響。

雖然女老師提出醫學研究報告，主張孕期壓力會影響胎兒發育，但法院認為在法律實務上，難以排除其他因素導致嬰兒單腎的可能性，無法證明男學員的不法行為與孩子單腎具有相當因果關係。

最終，法院駁回大部分關於胎兒照護與心理治療的賠償請求。審酌兩造學經歷與受害程度，判定余姓男學員應賠償精神撫慰金10萬元。全案仍可上訴。

