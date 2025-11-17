懷孕歧視不可容！廖偉翔促職場友善保護孕媽

（記者陳志仁／台北報導）懷孕歧視不可容！新北市去年發生劉姓女子與6個月大孩子遭丈夫殺害，丈夫隨後自殺的人倫悲劇，近期判決出爐再度引發社會關注。

立委廖偉翔17日於立法院質詢指出，悲劇背後凸顯孕婦與新手媽媽在職場遭受嚴重歧視，尤其是劉姓女子因懷孕被資遣，經濟壓力與求職困難接踵而至，成為壓垮她的主要原因；此外，劉姓女子求職時甚至遭面試官嫌棄「像看到鬼」，顯示現實職場環境對孕婦與育兒女性仍缺乏支持。

廖偉翔進一步引用勞動部「違反勞動法令查詢系統」資料指出，全台各行業包括法律事務所、科技製造業及醫療院所等，都存在懷孕歧視、拒絕家庭照顧假或育嬰留停不當處分等違法紀錄；部分醫療院所僅被處以兩萬元罰款，缺乏實質嚇阻效果，反映我國孕期及育兒友善環境仍不足。

廖偉翔強調，政府若真心鼓勵生育，不能讓孕婦在求職市場成為弱勢中的弱勢，更不應因懷孕被視為麻煩或負擔；他呼籲，應落實保護制度、補強職場支持措施，讓每位母親都能在安全、無歧視的環境下工作與育兒，避免悲劇再次發生。

對此，勞動部部長洪申瀚回應，將加強職場文化宣導，規劃專案公布違反相關法令的公司與企業，讓社會大眾了解哪些單位存在懷孕歧視問題，以保障女性勞工權益；廖偉翔直言，每位願意成為母親的女性，都值得安全的職場環境，政府應落實制度，避免家庭承受無法挽回的傷痛。

