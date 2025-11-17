懷孕歧視遭資遣演變三口命案 勞長：規劃專案公布違法企業

台灣少子化問題嚴重，不過職場對待懷孕女性不友善的情況也不少，新北劉姓妻子因為懷孕被資遣，巨大經濟壓力，最後演變為一家三口命案，檢方不起訴偵結全案，引發討論。婦女團體分析，職場對生育不友善，往往讓懷孕女性害怕，因為公司可能會藉故調離現職，最後被迫離開職場。

彭婉如文教基金會副執行長林綠紅表示，「官方統計性別歧視的案件有成立的，裡面有46件，其實都是跟懷孕歧視有關，所以如果我們沒辦法去處理懷孕歧視的問題的話，那對於想要生育、蘊育下一代的那個家庭來說，其實是一個很大的重擔。」

廣告 廣告

根據勞動部的查詢系統，各行各業幾乎都有懷孕歧視等不友善行為紀錄，像是有法律事務所，不當對待懷孕員工，依《性別平等工作法》開罰30萬；也有科技公司拒絕育嬰留停等行為，裁罰4萬元；還有醫療院所將家庭照顧假視為缺勤，開罰2萬元。

立委17日立院質詢，就認為新北的人倫悲劇，凸顯孕婦及新手媽媽遭受職場歧視，是壓垮被害人的主因。

國民黨立委廖偉翔問，「到底要怎麼做，才不要再讓這樣的憾事發生？」

勞動部長洪申翰回應，「針對像這樣懷孕歧視的問題，如果被裁罰，違法的事業單位，我們會有個專案的揭露，跟專案的公布。」

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎說，「《性別平等工作法》就已經有規定說，如果雇主有違反相關的條文的時候，其實勞動部這邊都會有公布，有關他的違反條文的一個公布的狀況，去曝出說，他們其實都是一些不良的企業，我覺得這也是給企業一種嚇阻的方式。」

洪申翰強調，將規劃專案公布違規的公司企業，以保障女性勞工權益。專家則建議，除了公布企業名稱，未來也可加強行政指導，政府只要有相關的教育訓練課程，就要求公司來參加，未來針對這些公司，加強不定期進行專案勞檢。