懷孕生子壓力大！逾5成女性感職場歧視 勞動部擴大檢查、公布企業名稱

新北去年發生一起人倫悲劇，劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力釀成兇殺案，引發各界關注孕婦及新手媽媽遭受職場歧視。勞動部今（11/27）日公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」，有超過6成的女性擔心懷孕會影響升遷，還有逾5成的女性感受職場對懷孕者有歧視，更有近3成女性親身經歷懷孕歧視。

勞動部今日公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」，部長洪申翰邀請行政院政務委員陳時中與NGO、友善企業代表共同參加。陳時中指出，曾有調查顯示，男性願意生的是61%，女性只有41%，因為懷孕所有的壓力都由女性承受，政府希望做到照顧不離職，希望透過本次調查設計友善職場制度。

調查發現，有48.9%孕婦最常遇到請假被刁難，升遷、調薪受到影響，以及言語不友善或羞辱；有43.2%

的人有意願申訴但有顧慮，當中有62%擔憂影響職涯發展是最大申訴顧慮，其次是怕被洩漏身份，再來是流程冗長無效。

洪申翰表示，明年元旦上路的「育嬰留職停薪彈性化政策」，是為了解決新手爸媽照顧時間貧窮荒的困境，讓「育嬰以日、照顧隨時」的彈性化，有利勞工留在職場，讓企業留住人才，儘管現行《性別平等工作法》雖明文禁止懷孕歧視，但實務上仍會發生孕婦在職場遭受雇主高度關注或潛在偏見。

洪申翰指出，為了留住懷孕女性於職場，勞動部要消除「生育-退出-難以重返」的惡性循環，維持育齡婦女勞動參與，願意正視企業存在「隱形懷孕歧視」，而且要將這些壓住懷孕女性的隱形歧視蓋子掀開，才能讓陽光照進來。

根據勞動部統計，2021至2024年間，懷孕歧視共有46件申訴案，開罰金額1225萬元，但申訴的比例並不高。洪申翰提出五大因應策略，一是擴大《性別平等工作法》專案檢查，並對懷孕女性離職率高行業加強法遵輔導；二是對違反性平法懷孕歧視規定的企業，明確揭示違反懷孕歧視態樣，並公布事業單位及負責人姓名。

三是勞動部將印製15萬份宣導資料提供醫療院所發送給孕媽咪，提供保障懷孕勞工勞動法令資訊與協助，除地方政府申訴管道外，會與專業團體合作提供全國各地共3000小時視訊諮詢專線，讓有意願申訴的孕媽咪不再有顧慮。

四是定期表揚友善懷孕職場企業，推廣友善職場招募資訊，有利友善懷孕企業徵才與留才；五是針對女性勞工較多的行業與職業，透過公私協力及不同屬性社群管道，宣導消除懷孕歧視並推廣友善懷孕職場文化。

勞動部補充，本次調查於9月18日至10月14日進行，採網路問卷型態，透過公開網路社群平台邀請填答，目標是全台女性工作者，回收樣本數1362份，受訪者以30至39歲的占比、近6成最高，工作年資則以11至15年占比34.4%最高。

