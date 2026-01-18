懷孕空姐轉地勤遭拒被迫留職停薪 華航涉懷孕歧視挨罰32萬

華航不讓懷孕機組員轉任地勤，被認為涉及懷孕歧視，挨罰32萬元。示意圖。本報資料照

在華航服務超過20年的張姓空姐因懷孕轉任地勤遭拒，只能被迫留職停薪，害張女拿不到全額薪資，她提告爭取權益，獲賠45萬餘元勝訴，華航則被依性別工作平等法開罰32萬元；華航不服提行政訴訟，高雄高等行政法院認定華航確實有懷孕歧視，判華航敗訴。

判決指出，張女1998年進入華航服務，2020年7月間她因懷孕申請轉任地勤，但華航當時稱沒有職缺，要張女申請因孕留職停薪，張女轉任遭拒，只能申請留停，但後來復職時卻碰到新冠疫情，只能繼續留職停薪。

張女為了保留權益，於留停申請表上寫下「本人向華航申請因孕轉任臨時地勤，並無辦理因孕轉留職停薪之意圖，然因公司表示現無地勤職缺，待人力處一旦有職缺釋出時，需立即通知本人，安排轉任地勤，並依排序通知本人」。

但後續申請復職時，華航仍給她行政職，痛失飛行加給，她不服華航做法，整理從懷孕到復職應領薪資，加上非財產損失等，提告向華航索討應領薪水共185萬餘元。

高雄地院審理時，法官認為雙方協議內容應屬當時流行的「無薪假」，張女應為「無薪假」狀態，依法「無薪假」月薪不得低於基本工資，因此留停期間，張女應可請領每月2萬3800元至2萬5250元不等薪資，計算後判華航應給付張女45萬元。

張女、華航提起上訴，高雄高分院審理後，張女是被迫因孕留停，導致她要配合華航排訓才能復職，而華航又未開設復職課程，使得張女要繼續申請育嬰留停，均屬性別為由衍生的差別待遇，華航應給付「留停」期間張女應領薪資，維持45萬元原判。

當時張女案例經勞工局調查後，認為違反性別工作平等法，提請高雄市就業歧視評議會審議，2023年4月27日評議會認定華航違法，共開罰華航32萬元。

華航不服，認為當時是疫情影響營運，因業務量降低，也有跟張女說無地情職缺可供轉調，雙方才同意辦理因孕留停，且要復飛也要經過訓練，並非針對性別而來。

但高高行法官認為，華航原本就給予懷孕空勤組員轉任地勤的權利，且過去並無員額限制，是華航以沒有職缺為由拒絕，使得張女非自願申請留停，剝奪懷孕客艙組員選擇工作權利。

且張女申請復職時，尚未恢復空勤資格，華航也讓她先回復空服員，僅暫緩執行空勤，未領取飛行加給，其餘薪資照給，既然華航能這樣做，為何張女因懷孕申請轉任時，不能比照辦理?華航一方面要張女暫停上機，一方面使張女非自願留停，損及她工作權利，顯屬懷孕歧視。

法官審酌事證，認定就業歧視評議會處分合理，僅一張2萬元罰單撤銷，其餘有關性別歧視部分華航均敗訴。

