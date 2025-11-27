懷孕職場安全感調查公布 逾半受訪者感受到歧視

打造友善職場，留住懷孕女性員工在職場，一零四公司就早設立托嬰中心、哺集乳室，提供靈活工時，讓員工根據需求安排工作時間。

一零四公司人才永續長鍾文雄說道，「一零四的員工，沒有人在申請家庭照顧假的，因為只要你是在照顧家人的話，那你用手機可以連網，就可以申請居家上班。」

宏正公司也是友善企業，更鼓勵生育，人工受孕補助3萬、生一胎補助15萬，員工請產假或育嬰假時，提供職務代理津貼。

宏正公司全球人資長王安倫表示，「不是每次1萬塊，是每個月幫他加薪1萬塊，也讓生產育嬰的同仁能夠放下心，他要覺得心裡面感覺到欠人家一份情。」

能在這樣的公司工作，令不少女性勞工稱羡。在勞動部首份「女性懷孕友善職場安全感」調查裡，34.8%的受訪者認為職場對懷孕者普遍不友善，超過50%感受到歧視，近30%親身經歷懷孕歧視；近20%有懷孕經驗的人認為職場壓力大，不敢提工作調整。

孕婦最常遇到請假被刁難，升遷和調薪受影響，接近一半的孕婦認為職場缺乏安全感，申訴意願低。

台灣生育改革行動聯盟理事李佳欣認為，「我常在媽媽群組裡看到最多人的工作是什麼？就是在做電商跟團購，可是他們本身其實之前都是在外商公司工作過，有很好的能力，或原本是公司的主管。」

消除懷孕歧視，勞動部提5大策略，部長洪申翰強調將擴大執法，公布違法企業、加強宣導。

勞動部長洪申翰回應，「我們也會來做專案的懷孕歧視的公布，如果被我們開罰是懷孕歧視的問題的話，我想我們絕對不會幫你隱藏。」

洪申翰說，懷孕歧視是隱形問題，多管齊下才能完全消除。他也對企業喊話，友善職場讓離職率和流動率大幅降低 ，面對缺工情況，投資友善職場會是留住員工的重要解方之一。