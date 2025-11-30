懷孕被丟包6個月！徐敏崩潰怒控前男友消失 重刪貼文再開撕：報應會到

記者林宜君／台北報導

南韓女星徐敏在於今年五月透露自己懷孕，並指控前男友Ａ在得知消息後立即失聯。（圖／翻攝自徐敏IG）

南韓女星徐敏在於今年五月透露自己懷孕，並指控前男友Ａ在得知消息後立即失聯。事件曝光後，雙方雖透過律師接觸，但對方始終未正式回應。她近日在IG再度發布新貼文，強調這半年來的苦等完全沒有進展，也痛批對方逃避責任。

徐敏近日在IG再度發布新貼文，強調這半年來的苦等完全沒有進展，也痛批對方逃避責任。（圖／翻攝自徐敏IG）

徐敏在文中解釋，自己將之前控訴的貼文全數刪除，其原因並非和好，而是希望能以更理性的方式與對方溝通。她表示自己曾因願意溝通而暫緩提告，但對方依然保持失聯狀態，「就算再怎麼放軟，也換不到一句回應」。她接著譴責前男友缺乏身為父親及成年人應有的責任感，「身為孩子的爸爸，卻連基本的道德都做不到，把兩條生命推入痛苦深淵。我相信你總有一天會承受相應的報應。」

徐敏在《Heart Signal 3》播出時累積不少人氣，被台灣觀眾稱為「理工女神」。（圖／翻攝自IG）

徐敏在《Heart Signal 3》播出時累積不少人氣，被台灣觀眾稱為「理工女神」。然而她之後多次因私生活問題及染毒爭議而淡出演藝圈，後來改名為徐恩祐，試圖重新開始。如今懷孕與生父失蹤的事件再次讓她陷入輿論焦點。目前雙方仍透過法律程序持續處理相關責任問題。

