懷孕遭咒一屍兩命！愛雅辣開深V豪乳挺「超大孕肚」現身 真實狀態曝

記者蔡維歆／台北報導

愛雅跟老公即將迎接兒子出生。（圖／愛雅辣呦提供）

最美孕婦愛雅懷孕進入倒數卸貨階段，日前與老公萬先生甜蜜同框！夫妻倆決定拍攝孕婦寫真為這珍貴的過程留下美好紀念，完成的每款照片都是時尚大片，可說是又辣又吸睛！如何與攝影師在風格與尺度上準確拿捏？愛雅表示：「我們找了一位了解我們夫妻互動細節與生活狀態的攝影大師，他對我們的默契與情感語言都很熟悉。」她近期肚子越來越大壓迫膀胱導致晚上頻尿，「已經快忘記一覺到天亮是什麼感覺了。如果可以，希望生產前能好好睡一覺，睡飽再去待產。」

愛雅跟老公互動甜蜜。（圖／愛雅辣呦提供）

愛雅感謝肚中兒子的貼心：「拍攝過程寶寶非常配合，直到現在我還繼續工作，他也沒有讓我感到不適，真的很感謝他，像是默默陪我一起完成每個階段，媽媽都很快樂自在舒服的享受每一份工作、每一天的日常。」有趣的小插曲，老公豁出去也一起「帶球」拍攝，她幽默說：「拍婚紗的時候可以一直彎腰，現在真的彎不下去，因為我和老公都各自卡著一顆球。」

愛雅跟老公即將迎接兒子出生。（圖／愛雅辣呦提供）

為母則強！日前愛雅驚收死亡威脅，遭網友詛咒「一屍兩命」，決定報警提告網友的惡言攻擊，她有感表示：「媽媽不是超人，我不會假裝自己有多樂觀，也不會刻意放大事件的戲劇性。」自認成為母親之後，很清楚地知道自己多了一種必須存在的能力：保護。她強調：「孩子不是我們的軟肋，他們是盔甲，讓我們在該站出來的時候，毫不退縮。」

