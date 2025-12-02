懷孕遭遇職場歧視…勞動部出招：公布黑名單 「彈性育嬰留停」明年上路

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

台灣生育率屢破新低，儘管政府不斷祭出鼓勵生育政策，但職場中針對懷孕女性的歧視現象卻始終難以根除。根據勞動部最新公布的「女性懷孕友善職場安全感」調查，高達三成女性認為職場環境對孕婦不友善，部分人甚至不敢請產檢假。對此，政府致力於打造友善職場，並預計於2026年推動「育嬰留停彈性化政策」，開放按日申請育嬰假，讓照顧需求更貼近現實，協助勞工兼顧家庭與工作。

政府致力於打造友善職場，並預計於2026年推動「育嬰留停彈性化政策」。（示意圖/photoAC）

勞動部近期公布的「女性懷孕友善職場安全感」調查揭露了懷孕女性在職場長期被忽視的壓力源。該份調查回收了1,362份有效問卷，超過九成受訪者具有懷孕經驗。結果顯示，逾半數認為職場對懷孕者有歧視；6成女性擔心懷孕會影響考績、調薪或升遷，將近3成甚至經歷過懷孕歧視。受訪者坦言，懷孕期間最大的壓力來自於「能否維持工作表現」，最常擔心的三大問題包括影響升遷、被視為不專業，以及請假造成團隊負擔。

廣告 廣告

為改善此現況，政府除預計於2026年實施「按日申請」的彈性育嬰留停政策外，勞動部也將擴大專案檢查，若發現雇主因懷孕而在招募、任用、考績或解雇上有差別待遇，針對違法企業最高處以150萬元罰鍰並公布名單。

事實上，營造友善職場並非不可能，已有企業展現積極作為。例如宏正自動科技首創每月1萬元的「職務代理津貼」並提供高額育兒津貼與試管補助；104資訊科技則提供托嬰中心及優於法規的照顧假與心理支持方案。這些案例證明，只要將管理思維從「限制」轉為「支持」，就能有效提升員工留任率。

更多FTNN新聞網報導

通勤單趟45分鐘要不要換工作？她被主管情緒轟炸崩潰求助 網勸：薪水再高也不值得

職災重建中心爆霸凌！懷孕員工遭「刁難請假」需吃安胎藥 勞動部3點回應了

台灣有望週休三日？ 勞長洪申翰：理解勞工期待「蒐集意見中」

