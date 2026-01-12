懷孕遲遲沒來？中醫從體質解析不孕原因與助孕對策

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著現代人生育年齡普遍延後，許多女性在備孕一段時間後，才發現懷孕並非想像中容易。醫學上對「不孕症」的定義，是指夫妻在未避孕、且有規律性生活的情況下，經過一年仍未能成功懷孕。臨床上，通常會建議夫妻雙方一同接受檢查。

女性需評估是否有排卵功能或荷爾蒙異常、子宮內膜沾黏、輸卵管阻塞、免疫相關疾病等問題；男性則需檢查精子數量、型態與活動力，以及是否存在睪丸造精功能障礙、輸精管阻塞或性功能障礙等情形。不過，臨床上仍有相當比例的不孕患者，在各項檢查中並未發現明顯異常，卻依然難以受孕，這類情況往往與長期情緒壓力，或身體處於「亞健康」狀態有關。

中醫體質調理 可作為備孕的重要助力

初鳴堂中醫診所周宗翰中醫師分享，中醫在不孕症的體質調理方面，臨床上具有不錯的成效，不僅能協助改善子宮與卵巢功能、營造良好的受孕環境，也可搭配西醫的人工受孕或試管嬰兒療程，提升卵子品質與整體受孕機率。

周宗翰中醫師說明，治療前會先進行體質辨證，臨床上不孕患者大致可分為腎虛型、肝鬱氣滯型與脾虛痰濕型；若同時合併氣血虧虛、濕熱或血瘀等問題，也需一併調整，才能達到較佳療效。

一、腎虛型：腎氣不足影響生殖功能

腎虛型又可細分為腎陽虛與腎陰虛兩類。

腎陽虛者多見胞宮偏寒，少腹及手腳常感冰冷，並伴隨腰痠膝軟、月經量少或週期延長等症狀。治療上以溫腎暖宮為主，臨床常使用右歸丸補益腎陽，並搭配腹部丹田灸，以改善子宮與卵巢的血液循環。

腎陰虛者則常出現燥熱感、口乾舌燥、失眠、心悸等症狀，治療上多以左歸丸或一貫煎滋補腎陰。

推薦茶飲｜補腎助孕茶

成分：枸杞子2錢、菟絲子2錢、杜仲2錢

作法：藥材加入1000 c.c.清水，大火煮沸後轉小火續煮20-30分鐘，過濾藥渣後放溫飲用。

功效：滋補腎精、溫補下焦，有助改善腎虛體質。

二、肝鬱氣滯型：情緒壓力影響受孕

此類型患者常見胸悶、腹脹、月經不規律，情緒容易緊張焦慮，並伴隨心煩失眠、經前症候群或痛經等表現。治療上以疏肝解鬱為主，臨床常使用開鬱種玉湯或柴胡疏肝湯。

推薦茶飲｜疏肝助孕茶

成分：香附3錢、百合2錢、生地2錢、紫蘇葉3錢

作法：藥材加入1000 c.c.清水，大火煮沸後轉小火續煮20-30分鐘，過濾藥渣後放溫飲用。

功效：疏肝理氣、安神寧心，幫助緩解情緒壓力。

三、脾虛痰濕型：代謝失衡影響生殖環境

此型患者多見腹部鬆軟、容易疲倦、消化不良、排便溏軟，以及月經失調、分泌物偏白稠等問題。臨床上也常合併子宮肌瘤、卵巢囊腫或多囊性卵巢症候群。治療原則以健脾化濕為主，常使用參苓白朮散或蒼附導痰丸。

推薦茶飲｜健脾助孕茶

成分：茯苓3錢、白朮3錢、陳皮2錢、黃耆2錢

作法：藥材加入1000 c.c.清水，大火煮沸後轉小火續煮20-30分鐘，過濾藥渣後放溫飲用。

功效：健脾利濕、補氣化痰，改善痰濕體質。

針灸輔助調理 男女皆有助益

除了中藥調理，針灸也是常見的輔助治療方式。透過針灸可促進女性子宮血液循環、穩定內分泌生殖軸，也能幫助男性增加精子數量並提升精子活力。

臨床常取穴位包括氣海、關元以改善子宮環境；合谷、太衝用於調節情緒、紓解壓力；足三里與三陰交則可補益氣血。周宗翰中醫師補充，對於不敢接受針刺的患者，也可選擇腹部丹田灸，或非侵入式、無痛的雷射針灸作為替代。

生活與飲食調整 也是備孕關鍵

在生活習慣方面，需依個人狀況調整。久坐族群建議增加運動，以改善骨盆腔循環；過度勞累者則需適度休息，調養氣血。飲食上應避免油膩與高度加工食品，也不宜過度節食。

備孕期間可特別留意以下營養素的補充：

富含葉酸的食物

如深綠色蔬菜、豆類，以及適量動物肝臟。充足攝取葉酸，有助降低流產風險並預防胎兒神經管缺陷。 含鋅量高的食物

如牡蠣、蝦、生蠔等海鮮類，以及南瓜籽、腰果等堅果類，有助男性精子生成與睪固酮分泌，也能提升女性卵子品質。 抗氧化食物

富含維生素 C（草莓、奇異果、番茄）與維生素 E（胚芽米、糙米、植物油）的食物，可減少自由基對生殖系統的傷害，為受孕打下良好基礎。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

