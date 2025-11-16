懷孕還跑3場馬拉松！黃沐妍被醫師「1句話」點醒 決定「帶著寶寶一起衝」
「小豬」黃沐妍近日喜事連連，不僅宣布 10 月中已與老公登記結婚，13 日更公開懷孕好消息。讓人驚訝的是，她在不知情的情況下，竟帶著肚中寶寶跑完柏林、芝加哥與紐約三場世界馬拉松。她坦言，得知懷孕當下百感交集，第一時間就向醫師諮詢是否該取消後續行程，沒想到醫師的一句話：「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」讓她瞬間愣住，也成為她做出決定的關鍵。
「媽媽因為我放棄夢想，我也會難過」 決定帶寶寶一起跑完
黃沐妍分享，自己是在跑完柏林馬拉松返台後發現懷孕，情緒強烈湧上，「心裡充滿震動與感動。」但緊接而來的芝加哥、紐約馬是否該跑，讓她陷入天人交戰，她表示：「如果我媽媽因為我沒有完成她想做的事，我會覺得難過。」因此在醫師評估安全無虞後，她決定帶著寶寶一起完成夢想，「謝謝你願意陪著媽媽一起，完成生命中三場意義非凡的馬拉松。」
跨時差、調作息、身體疲憊 黃沐妍向肚中寶寶告白
黃沐妍形容這趟旅程不只是自己的挑戰，也是她與寶寶的共同里程碑，奔波國際賽事、克服時差、調整作息，甚至在身體疲憊時，她都能感受到肚中生命帶來的力量，「他比我想像中更堅強。」完成三場大馬後，她感性寫下：「謝謝你陪著我，媽媽永遠記得我們一起跑過的路。」
勵志喊話孕媽咪 「相信醫生，也相信自己」
黃沐妍強調，懷孕並不代表女人要暫停人生，「只要安全、確定身體能負荷，有任何疑慮都可以放心跟醫師討論。」她鼓勵所有準媽媽：「相信專業，也相信自己，更要相信肚子裡那個比你想像中更堅強的小寶寶。」她的分享被大批網友大讚超勵志暖心。
