懷孕、坐月子不曾間斷！阿雅自曝吃素30年主因：為病父祈福

【緯來新聞網】藝人阿雅近日被不少網友建議別再吃素，應該吃肉均衡飲食來保持健康，對此，阿雅在個人社群帳號影片中回應網友的關心，並透露自己自18歲開始吃素主要是為了幫當時生病的爸爸祈福，如今吃素已經成為她的習慣。

阿雅自曝18歲開始吃素原因。（圖／翻攝阿雅微博）

阿雅回應網友對她長期素食的，表示自18歲起便開始吃素，當時為了祈求父親病情好轉而發願，至今已堅持將近30年，包括懷孕及坐月子期間亦未曾中斷。



面對部分網友留言勸她「為健康應吃肉」，阿雅強調她的飲食是出於信仰選擇，同時有專業營養師指導。「懷孕和產後恢復期間，我都有諮詢營養師，確保營養均衡與健康。」她說。她亦表達對生命的尊重，認為動物是兄弟姐妹，「吃肉會於心不忍」。



她補充，綠葉蔬菜中的硝酸鹽有助運動表現與心血管保健，而植物中的天然抗氧化劑也能提升抗炎能力，只要攝取均衡，素食亦可支持健康生活。阿雅的分享引起網友廣泛共鳴，許多素食者留言表示理解與支持，並分享自身經驗，也有少部分人對純素飲食提出疑問。

