懷孕10週「胎兒染色體異常」胎停！可青送走寶寶：緣分短，但很幸福

前《我愛黑澀會》班底、女團「Twinko」成員可青，近日在社群平台首度談到一段過去未曾公開的經歷，坦言曾在懷孕期間遭遇胎停，讓不少粉絲相當心疼。

可青日前在Instagram限時動態開放粉絲提問，有網友關心她是否已有當媽媽的計畫。她回應，自己和先生一直以來都抱持「順其自然」的態度，沒有替生子設下時間表，也不想給自己太大壓力。不過，她也在這次互動中鬆口透露，去年其實曾經迎來懷孕的好消息，當時原本已懷孕約9至10週，卻因胎兒染色體異常而胎停。

可青曬出超音波照。（圖片來源：臉書 可青）

這是可青第一次對外公開此事，短短一段話讓不少粉絲心疼，許多人立刻留言給予安慰和關心。對此，可青於20日再度發文感謝大家，並透露雖然和寶寶的緣分短，卻仍是一段溫暖的回憶，「我們很幸福，很謝謝這個可愛貼心的小靈魂。」在這短暫與寶寶共處的時間裡，她幾乎沒有不適感，還能繼續工作，已經覺得相當幸運。

可青進一步說明，當初是因為發現胎兒心跳過快，才進行更詳細的檢查，最後由醫師確認胎停原因為染色體異常。她坦言，得知結果時心情相當複雜，也曾自責是否因為自己的不足而失去寶寶，但在醫師的說明下，慢慢放下內心的壓力，「出了醫院眼淚還是止不住的掉，但相信一切都會是最好的安排。」

貼文中，她也公開第一次產檢的超音波照片，因為畫面看起來像兔子，夫妻倆替寶寶取了小名「Tokki」，並溫柔寫下：「會等你準備好再回來。」同時，她也向正在努力懷孕、或正在接受試管療程的媽媽們喊話，表示「你們不孤單」，用自身經歷傳遞陪伴與支持。

