懷孕3次都流產...她崩潰想放棄！免疫治療助圓生子夢

小芸和阿勳夫妻結婚多年，每次懷孕都滿心期待，但三次懷孕都以流產收場。國泰綜合醫院婦女醫學部主治醫師謝耀德指出，反覆性流產又稱習慣性流產，其實並不罕見。

反覆性流產又稱習慣性流產，其實並不罕見。（示意圖／Pexels）

謝耀德醫師表示，反覆性流產背後可能的原因很多，包括染色體異常、子宮結構異常，也可能與免疫、荷爾蒙或生活習慣有關。醫師會透過抽血檢查、子宮影像學檢查、染色體分析等方式，幫助夫妻找出原因，找到方向後就能針對性地治療。

謝耀德醫師說明，治療方式包括改善免疫問題、調整荷爾蒙平衡，甚至輔以試管嬰兒技術。現代醫學更能透過胚胎染色體篩檢挑選出較健康的胚胎，或利用精子挑選、胚胎培養的新方法，提高懷孕率，也減少再次流產的風險。

小芸透過抽血檢查發現了免疫問題，經由適當的藥物治療後，免疫問題得到良好控制。（示意圖／Pixabay）

小芸透過抽血檢查發現了免疫問題，經由適當的藥物治療後，免疫問題得到良好控制。然而科技能解決身體問題，卻無法完全抹去心裡的痛，每一次失敗都像是一記重擊。小芸曾經想過放棄，但阿勳總是握著她的手說「不要害怕，我們一起努力」。

夫妻間的支持，還有家人及醫護人員的陪伴，讓他們逐漸找回勇氣。一些生活中的小確幸，如在河堤邊牽手散步的一刻、彼此鼓勵的一句話，都成為她堅持下去的力量。最終在醫師協助下迎來好消息，不僅懷孕順利，生下的寶寶也十分健康。

