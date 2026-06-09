懷孕5個月變腫不敢拍照！許鈞鈞吐心聲「突然想哭」

女星許鈞鈞。（圖／翻攝自fish007_011 IG）

台八女神許鈞鈞今年喜事連連，不僅元旦閃婚、4月宣布懷孕，目前也已懷有5個月身孕。近日她在社群平台分享孕期心情，坦言隨著肚子漸漸變大、身形出現變化，一度對自己的外貌感到不太有自信，甚至直言：「本來覺得變胖變腫好醜，都不想拍照。」不過在親友鼓勵下，她慢慢改變想法，決定好好記錄這段珍貴的人生階段，也學著欣賞成為媽媽後不一樣的自己。

許鈞鈞近日在社群平台分享心聲，坦承懷孕5個月後身形變得較為圓潤，一度讓她有些沮喪，甚至抗拒拍照。然而一次和朋友聊天時，對方回憶起自己懷孕的時候，翻出很多照片和她分享，讓她相當感動，她也因此意識到，懷孕或許是人生中難得且珍貴的經歷，如果沒有留下紀錄，未來回想起來可能會留下遺憾，因此決定鼓起勇氣拍下現在的模樣。

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許鈞鈞直言如果當她再回憶起這一輩子可能只有一次的經歷時，「我什麼照片都沒有，那我會想不起來嗎？，我會忘記嗎？想想突然想哭」決定拿起手機還是要記錄下這一輩子只有一次的經歷，她也曬出多張近照，照片中身穿水藍色牛仔洋裝搭配白色平底鞋，展現孕媽咪自然又溫柔的一面。

貼文曝光後，立刻湧入大批粉絲留言打氣，紛紛表示「姐姐還是好漂亮」、「很美，要多拍照記錄下來」、「多了成熟女人的韻味」、「是最美的孕媽咪」、「一樣像仙女」。不少網友也分享自己的懷孕經驗，希望她不要對身材太過苛求，好好享受迎接新生命的幸福時刻。滿滿的鼓勵與祝福，也讓許鈞鈞的孕期紀錄增添更多溫暖。

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